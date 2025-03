Selon l’imam Cheick Hamahoullah Sow, islamologue de l’Université d’Al Azhar du Caire, le mois de ramadan occupe une place centrale dans la vie spirituelle des musulmans. C’est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique, et il se distingue par l’obligation pour tout musulman adulte et en bonne santé d’observer le jeûne. Ce mois béni, marqué par une abstinence physique et une élévation spirituelle, est avant tout une occasion de se rapprocher d’Allah et de renforcer son lien avec lui.

Pour l’imam Sow, dans la terminologie islamique, le jeûne est défini comme “l’acte d’adoration consistant à s’abstenir intentionnellement de manger, de boire, d’avoir des relations charnelles et de tout ce qui invalide le jeûne, de l’aube (Fajr) jusqu’au début de la nuit, marqué par le coucher du soleil (Maghrib), dans le but d’obtenir l’agrément d’Allah”.

“Le Prophète Muhammad (PSL) a également décrit le jeûne comme un acte de dévotion immense c’est pourquoi il a dit : ‘le jeûne est un bouclier de protection. Lorsque l’un de vous jeûne, qu’il s’abstienne de paroles grossières et de cris. Si quelqu’un l’insulte ou le provoque, qu’il dise simplement : ‘Je jeûne, je jeûne’“, rapporte Al-Boukhari et Mouslim.

Il ajoute : “Il y a une différence entre le ramadan et le carême. Le ramadan, observé par les musulmans, et le carême, pratiqué par les chrétiens. Bien que ces deux périodes impliquent une forme de privation pour des raisons spirituelles, elles diffèrent profondément dans leurs objectifs, leurs pratiques et leurs significations religieuses”.

Dire “bon carême” à un musulman est une erreur culturelle et religieuse, car le ramadan n’est pas en carême. Le carême est une pratique chrétienne, tandis que le ramadan est un pilier fondamental de l’islam. Il existe des différences notables concernant l’origine, la durée et la signification de ces deux pratiques. Le ramadan dure généralement de 29 à 30 jours, selon l’observation du croissant lunaire, tandis que le carême s’étend sur 40 jours, précédant la fête de Pâques. Ainsi, lorsqu’on s’adresse à un musulman, il est plus approprié de dire “bon ramadan”.

Le jeûne, en arabe désigne l’acte de s’abstenir volontairement de certains besoins naturels tels que manger, boire ou parler. Un exemple du Coran est celui de Maryam (Marie), qui dit : “J’ai fait vœu de jeûne (Sawm) pour le Tout-Miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain”. (Sourate Maryam, 19 :26).

Bintou Diawara

