Le ‘’Guéni’’ provient d’une plante sans semences qui pousse dans les fleuves et dans ses bordures. Il est d’origine africaine. C’est un antibiotique naturel et très efficace.

Il existe ainsi différents types de Guéni : les petits grains appelés ‘’Guenimisen ni’’, les moins et les plus gros grains appelés aussi ‘’Guéni koumaba’’. C’est l’un des mystérieux grains de plantes qui possède d’innombrables vertus. Il garde la partie intime de la femme toujours fraiche et propre.

Il est toujours conseillé à la femme, mariée ou pas, de bouillir le Gueni et boire son eau une fois tiède. Il permet non seulement d’évacuer toutes les impuretés du vagin, mais aussi de le maintenir toujours frais tout en lui évitant les mauvaises odeurs. Au-delà de tout ça, il nettoie les reins et prévient les maladies rénales. Il réduit aussi les douleurs des menstrues. Boire l’eau tiède du ‘’Guéni’’ bouilli après l’accouchement permet à une femme de se nettoyer le ventre et se débarrasser du reste d’impureté après l’accouchement et soigne les blessures occasionnées. De surcroit, il permet au sexe de retrouver sa forme initiale.

En plus d’être un médicament pour la femme, le ‘’Guéni’’ est aussi utilisé pour parfumer la maison, et surtout la réchauffer pendant la période de fraîcheur. C’est avec ces petits grains que certaines femmes font l’encens ou le Woussoulan. Celui-ci est brûlé dans du feu pour parfumer les vêtements, la chambre…

Ainsi, ce produit naturel favorise la stabilité du foyer car, il joue un grand rôle dans la sexualité. Or, celle-là occupe une place importante dans l’harmonie du couple.

Il donne ainsi, toujours l’impression à l’homme de connaitre sa femme pour la toute première fois. Donc, femmes, utilisez le ‘’Guéni’’ pour rendre vos époux fidèles.

Salimata Saré

Commentaires via Facebook :