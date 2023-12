Selon les prédications du Pr Moussa Fomba, Consultant en Sciences occultes : Il n’y aura pas d’élection présidentielle en 2024 !

La 15ème édition de ‘’San Kibaru’’ du Consultant en Sciences Occultes et Astrologie, Pr Moussa Fomba s’est tenue le samedi 23 décembre dernier au siège du Journal ‘’Challenger’’. Comme à l’accoutumée, l’Astrologue a révélé certains résultats de ses prédications sur la nouvelle année 2024 qui pointe déjà à l’horizon. A ses dires, 2024 sera une année de dures épreuves. Qu’elle sera marquée par beaucoup de décès d’enfants et de fausses couches chez les femmes et beaucoup d’accidents de circulation. Aussi, qu’elle sera l’année où la dominance féminine sera de mise. Parlant de la vie politique, Pr Fomba a été on ne peut plus clair, lorsqu’il a déclaré qu’il n’y aura pas d’élection du président de la République. Le diable est dans les détails…

Après l’édition de son Ouvrage intitulé : « San Kibaru 2024 », le Pr Moussa Fomba s’est entretenu avec la Presse à l’occasion de la 15ème édition de ‘’San Kibaru’’ qu’il a l’habitude d’organiser. C’était le samedi dans la matinée. Pour la circonstance, il a fait des révélations sur ce qui se passera au cours de l’an 2024. Une année du prophète Moïse qui marque l’instabilité, selon lui. Pour cela, il a touché plusieurs facteurs. Notamment l’évidence relative au fait que 2024 soit considérée comme l’année universelle ‘’8’’ dans le monde entier, à savoir 2+0+2+4=8. Ce qui fera dire au spécialiste en Sciences occultes qu’il y aura beaucoup de réalisations avec la favorisation des études et des recherches. Durant cette année, dit-il, la meilleure manière est de prendre les choses en main, se fixer des objectifs à atteindre sans hésitation et d’éviter le laisser aller.

Dans ses prédications, politiquement parlant, l’Astrologue a révélé que la Transition sera longue et l’année sera marquée par le processus de réformes politiques et la lutte contre la corruption. S’y ajoutent la désinformation, le discours de haine et de méchanceté. Malgré la bonne intelligence des partis politiques pour se battre pour les élections, qu’il n’y aura pas d’élection présidentielle. « La création soudaine d’une autre monnaie est un grand risque, ‘’Môgô bi bolo bo kounato bolo ka sôrô i ma fossi’’ (on peut retirer sa main de celle du lépreux sans l’offusquer) a-t-il prévenu.

Aux dires du géomancien Fomba, le peuple malien doit s’attendre entre le 28 juillet 2023 et le 28 juillet 2024 à ces actes qu’il a repartis en 12 points. Notamment : la lenteur des réformes et des élections, le citoyen moyen aura un sentiment d’abandon, les mécontentements… Ainsi que des problèmes d’infertilité de certains couples : unions stériles. S’y ajoutent à ce tableau sombre, beaucoup d’accidents de circulation.

Sur un autre registre, le Pr Moussa Fomba a indiqué que durant le nouvel an, les enfants feront souffrir les parents, les accouchements difficiles seront nombreux et le mensonge gagnera du terrain.

En guise de conseils, il a invité le Gouvernement d’éviter les changements immédiats. Qu’il doit plutôt privilégier le dialogue, le consensus, la diplomatie et l’intégration africaine. Qui sont des aspects qui devront prévaloir en 2024.

Que la Fédération de Russie protégera le Mali en honneur et protection extérieure. En outre que le Mali s’isolera davantage et la pression internationale sera renforcée, en plus des entraves à la liberté et le repli sur soi. « Evitons de nous surestimer. Réfléchissons aux erreurs passées »a-t-il conseillé.

Comme note d’espoir, le Pr Fomba a indiqué que l’année 2023 trouvera sa récompense dans l’année 2024 car s’agissant d’une année d’accomplissement matériel. Cependant, qu’il serait mieux d’éviter de tergiverser, d’éviter l’injustice et l’impunité ainsi que la corruption. Toujours dans ses prédications, il a mis la puce à l’oreille à tous ceux qui ont le 5 ou le 8 comme chemins de vie ou vibrations annuelles, de faire attention car ils seront les plus exposés au risque d’accidents.

S’adressant au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, il l’a prévenu de faire extrêmement attention d’autant plus qu’il y a beaucoup de méchanceté autour de lui et qu’il doit s’assumer. Ce, en annonçant sa candidature au bon moment notamment en début de cette nouvelle année 2024 s’il en a l’intention. Concernant les sacrifices pour le pays, il dit qu’il faut des prières et l’immolation de 12 bœufs appelés ‘’San Kaba Missi’’. La divination est un art à part !

Mariam Sissoko

