Seydou Kane : Le discret homme d’affaires au parcours hors norme

Avec une fortune estimée plus à plus de 50 milliards de F CFA, Seydou Kane est sans doute l’un des hommes les plus riches du Gabon et du Mali. Leader dans les domaines comme l’immobilier, l’agro-alimentaire et le pétrole, il est propriétaire d’un immeuble R+10, dont la valeur est estimée à 10 milliards F CFA.

Titulaire de trois nationalités (gabonaise, sénégalaise et malienne), Seydou Kane est originaire du Mali, mais c’est au Gabon qu’il a fait fortune. Aussi puissant que discret, l’homme d’affaires fuit les médias.

Né au Mali, à Madina-Alahary, près de Nioro-du-Sahel (non loin de la frontière mauritanienne), Seydou Kane n’a pas oublié d’où il vient. Il y retourne d’ailleurs régulièrement, voyageant à bord de son avion privé, et il y est souvent accueilli par plusieurs centaines de personnes, fières de la réussite de l’enfant du pays.

C’est en 1985 qu’il émigre au Gabon. Il a alors 22 ans et veut tenter sa chance dans ce pays à l’économie florissante. Depuis, il en a acquis la nationalité. Il vit et travaille dans le 2e arrondissement de Libreville. Devenu une personnalité en vue, il lui arrive d’être attaqué sur un supposé “manque de patriotisme”. A ses détracteurs, il rétorque qu’il est devenu Gabonais par “amour du pays” et non en raison “d’un quelconque opportunisme”.

Sitôt arrivé au Gabon, Seydou Kane se lance dans le commerce de détail, puis devient importateur touche-à-tout, avec une préférence pour l’électronique. Plus tard, il se diversifie dans le BTP et fonde le Consortium international des travaux publics (CITP). C’est son entreprise qui a construit le gymnase et l’internat du Prytanée militaire de Libreville, ainsi que le complexe sportif du FC 105 à Owendo, mais aussi les logements de la Garde républicaine dans le quartier Ondongo de la capitale, le lycée professionnel de Bikélé, le stade Augustin-Monedan de Sibang… La liste est longue.

Dans sa région natale, désertique et pauvre, Kane a construit un barrage qui permet aux paysans d’irriguer leurs cultures. Il a fait construire des écoles, un centre de santé communautaire et un réseau d’adduction d’eau. En 2015, il a créé une fondation pour aider les personnes vulnérables.

Ndèye Fatou Kébé

Commentaires via Facebook :