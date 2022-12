Le CEO-Talk de Reao-Mali est un espace de réflexion, d’échanges et de partage d’expériences entre chefs d’entreprises et jeunes entrepreneurs. Il est initié par le Réseau de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest (Reao-Mali) pour permettre aux jeunes d’interagir avec les chefs d’entreprises en vue de créer une saine émulation et de guider leur pas dans leurs démarches entrepreneuriales.

Pour la 5e édition tenue le samedi passé, à la fois en présentiel et en ligne, le CEO-Talk s’est entretenu avec l’assistance sur une thématique qui, à ses dires, cadre parfaitement avec « l’ère du temps ». Selon l’Ingénieur en Génie Civil, spécialité Hydraulique, la jeunesse malienne étant la frange la plus importante constitue près de 80 % de la population.

« Se réunir avec cette jeunesse pour évoquer son avenir et celui du pays est une belle opportunité à saluer et à pérenniser », a indiqué Seydou Mamadou Coulibaly qui s’est montré peiné pour cette même jeunesse. De son analyse de la situation qui prévaut, il ressort que les jeunes maliens sont livrés à eux-mêmes, frappés durement par la pauvreté et exposés à l’oisiveté et à la précarité avec comme conséquences une jeunesse sans perspective et sans espoir. Une situation de vulnérabilité qui serait, à l’en croire, la résultante d’une formation académique et professionnelle quelque peu faible et une politique de gouvernance pas la mieux adaptée.

Néanmoins, l’entrepreneur qui a fondé Cira-SAS en 1991, un bureau d’Etudes, Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée, reste convaincu que la tendance peut être inversée. Avec sa trentaine d’années d’expérience, le PDG de Cira-SAS croit fermement en la force de l’entrepreneuriat comme étant un moyen efficace de lutte contre ces maux. Il n’a pas aussi manqué de rappeler la nécessité de voir le pays diriger par une équipe d’hommes et de femmes vertueux, engagés et habités d’une probité sans reproche. « L’entrepreneuriat est la solution adaptée pour valoriser les jeunes. C’est le secteur qui crée le plus d’opportunités avec des millions d’emplois contre 114 000 dans la fonction publique », a-t-il fait savoir. Des propos étayés par l’ancien président du Reao-Mali, Bakary Camara qui a ajouté que le « raccourci pour arriver au sommet n’a pas de lendemain et que tout doit se construire avec patience et persévérance ».

Pour entreprendre et pouvoir prospérer, le conférencier a prodigué comme conseils et qu’il décline comme qualités : la détermination, la persévérance, la curiosité, la créativité, l’organisation, avant de mentionner le goût du risque, la remise en cause du soi, la patience et le leadership. « Un chef d’entreprise a vocation de toucher au cœur de ses collaborateurs, faire preuve d’exemplarité. Les relations interpersonnelles, entre collaborateurs sont des facteurs énormément importants qu’un chef d’entreprise doit tenir en compte dans l’exploitation de son entreprise », a conclu Seydou Mamadou Coulibaly.

A. Cissouma

