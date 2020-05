Solidarité : Mohamed Kagnassy offre de vivres aux veuves des militaires

L’opérateur économique malien, Mohamed Kagnassy, président directeur général de la société West Wind SA, a manifesté son élan de solidarité à l’endroit des veuves et orphelins de guerre, hier jeudi.

C’est la direction nationale du service social des armées qui a abrité la cérémonie de remise de dons de vivres en présence du représentant du donateur, Abdoulaye Diarra et la responsable du dit service, Colonel-major Mariétou Dembélé.

Ces dons que le représentant sieur Mohamed Kagnassy a qualifié de modeste sont composés de : trois tonnes de riz, une tonne de sucre, 40 paquets de lait en poudre et 60 bouteilles d’huile. Pour notre compatriote Mohamed Kagnassy , il se dit proches des braves soldats du Mali en leur tenant ces propos, « vous n’êtes pas seuls. Nous n’oublierons jamais nos martyrs et nous soutiendrons toujours leur famille ».

Bien qu’établit à l’extérieur, le représentant du donateur a réaffirmé son soutien aux forces dé défense et de sécurité malienne dont l’engagement pour la paix et l’unité nationale n’est plus un secret pour personne. Ainsi, pour le retour définitif de la paix d’antan, il a appelé, les communautés vivantes de part et d’autre, à davantage de cohésion sociale, d’assistance mutuelle et à l’union sacrée.

La directrice du service social des armées, Colonel-major Mariétou Dembélé, s’est réjouit après la réception des dons de vivres en indiquant que cette assistance à l’endroit des 60 veuves militaires et blessés de guerre lui va droit au cœur. Elle a exprimé la reconnaissance du Ministre de la Défense et celui du chef d’Etat major des armés au donateur. Après la réception des vivres, on pouvait lire la joie et un sentiment de reconnaissance sur le visage des bénéficiaires qui n’ont pas tari d’éloges et de bénédictions à l’endroit de Mohamed Kaganssy, à qui elles ont souhaité beaucoup de prospérité dans ses entreprises.

Le généreux donateur a fait fortune en opérant dans les secteurs des mines, de l’élevage et de l’agriculture. De nos jours, sa société emploie des milliers de salariés à travers plusieurs pays de la sous-région.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

