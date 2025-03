Solidarité Ramadan : Orange Mali perpétue la tradition du ‘Suntiguè’ dans les mosquées

Orange Mali a renouvelé sa tradition de distribution des ‘Suntiguè’ (collations et paniers pour la rupture du jeûne) dans des mosquées de Bamako durant le Ramadan 2025, gage de son engagement solidaire envers la communauté musulmane. Ce mercredi 12 mars 2025, la mosquée de Oulofobougou -Bolibana a reçu la visite d’une équipe d’Orange Mali venue apporter des collations et des paniers pour la rupture du jeûne.

La distribution de ‘Suntiguè’ dans les mosquées est une tradition chez Orange Mali durant le mois de Ramadan. Cette action vise à renforcer les liens de solidarité et à soutenir les communautés musulmanes, en particulier les personnes vulnérables. Courant ce Ramadan 2025, l’entreprise perpétue sa tradition, et ils étaient nombreux à être présents les fidèles musulmans dans la mosquée de Oulofobougou –Bolibana pour recevoir l’équipe d’Orange Mali venue avec de nombreux kits de collations et des ‘paniers Ramadan’.

Au nom de la Direction d’Orange Mali, Amadou Salif Kéïta du Service Relation publique et presse d’Orange, a remercié l’administration de la mosquée pour son accueil. Selon ses dires, ce geste souligne l’engagement solidaire d’Orange, qui au-delà de son rôle d’entreprise, reste engagée sur les valeurs d’entraide, de partage et de solidarité. D’où son effort constant d’organiser chaque Ramadan des actions de distribution de kits et paniers de rupture de jeûne pour les fidèles.

Au nom des fidèles, Ousmane Kéïta, président du Comité de gestion de la mosquée a salué le geste d’Orange Mali et sa constance dans ses soutiens. L’Imam El Hadji Mamadi Kéïta a également exprimé sa gratitude et formulé des bénédictions de prospérité pour l’entreprise.

Autre la présente remise, les distributions vont se poursuivre dans d’autres mosquées de Bamako et à Kati, a annoncé M. Kéïta.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

