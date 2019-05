Le mercredi 22 mai dernier, l’équipe de la société téléphonie Orange Mali a déposé ses valises dans les locaux de la mosquée de Samaya, dans le cadre de sa traditionnelle opération « Sountiguè » d’Orange pendant le mois béni de Ramadan. Initié par la Direction générale de la Société Orange Mali depuis des années, l’objectif de ce geste est d’offrir aux musulmans, dans les différentes mosquées de Bamako et environs, des repas de rupture et des paniers pendant ce mois béni de Ramadan. L’opération de cette année concerne 8 mosquées dans les 6 communes de Bamako et Samaya. L’étape de Samaya était la 7ème sortie de cette Opération « Sountiguè » d’Orange Mali. Une opération au cours de laquelle 250 « sountiguè » et 250 paniers composés de sucre, du lait, du thé au citron, du fromage, de la datte, du Nescafé ont été distribués aux fidèles de la mosquée de Samaya.

Comme dans les autres mosquées concernées à travers cette opération, c’est la grande mosquée de Samaya qui a reçu l’équipe d’Orange Mali dirigé par Saye José, du département marketing et évènementiel à Orange Mali pour cette rupture de jeûne avec les fidèles musulmans. Une occasion pour les responsables d’Orange Mali de manifester sa solidarité envers les musulmans jusqu’à leur lieu de culte. Selon Saye José, la grande mosquée de Samaya est la 7ème ciblée cette année, à laquelle Orange a décidé de faire ce geste.

Pour sa part, l’imam de la mosquée de Samaya, Mohamed Haidara, s’est dit honoré de ce geste humanitaire de la société orange Mali. Il a aussi montré toute sa satisfaction de voir l’équipe de Orange se déplacer jusqu’à leur mosquée pour leur offrir ce cadeau. C’est un geste à saluer a t-il dit, avant de formuler des vœux pour la paix, la stabilité, la quiétude sociale, la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que pour le développement de la Société Orange Mali.

AMTouré

