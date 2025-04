Sonatam : 50 milliards de F CFA versés au Trésor public en 2024

1965-2025, la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali (Sonatam) a 60 ans d’existence. Un anniversaire qui sera mis à profit pour rappeler l’évolution de cette entreprise de sa création en 1965 à nos jours. Il faut souligner que la Sonatam est une unité industrielle unique dans son genre au Mali et n’a pas connu de rupture depuis sa mise en service. Son évolution avec des hauts et des bas a toujours été marquée par une adaptation stratégique.

Aujourd’hui, la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali (Sonatam) affiche une posture innovante à la pointe de la technologie. Elle a à son actif 12 agences régionales avec un effectif de 267 employés permanents et 18 500 partenaires commerciaux composés de grossistes, demi-grossistes et détaillants et couvre l’ensemble du territoire national. Cette société est un acteur majeur de l’économie malienne.

Elle affiche en cette année anniversaire des performances des plus éloquentes : 84 milliards de F CFA de chiffres d’affaires, preuve de l’intensité de ses activités, 30 milliards de F CFA générés par la distribution répartis équitablement entre les acteurs du réseau (grossistes, demi-grossistes et détaillants) et plus de 50 milliards de F CFA versés au Trésor public en 2024 consolidant les ressources nationales.

Le souci des questions environnementales

Préoccupée par les questions environnementales, la Sonatam a toujours intégré les meilleures pratiques en la matière avec ses politiques innovantes pour instaurer un environnement sain minimisant l’impact de ses activités sur l’environnement. Cela lui a valu les certifications ISO14001 et ISO 9001 en 2015 réaffirmées en 2018 et 2024.

Concernant la santé et la sécurité, des mesures standards sont en vigueur dans toutes les agences de la Sonatam, notamment les sept règles internes de sécurité routière appelées “Drive Safe”, la politique proactive de déclaration d’incidents “Near Miss”, les règles spécifiques de travail en hauteur, les visites médicales régulières pour tous les employés.

Kassoum Théra

