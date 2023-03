Soutien à la transition: Le Mouvement Mali Espoir tient son premier meeting à Gao

Le Mouvement Mali Espoir et ses partenaires ont tenu son premier meeting dans la Cité des Askia en soutien aux actions des autorités de la transition. Il a été marqué par l’inauguration du siège de la Coordination régionale de Gao.

La Cité des Askia a accueilli pour la première fois les activités du mouvement de soutien à la transition du Mouvement Mali Espoir et l’association “A mon Mali”. Plusieurs responsables de la ville de Gao, le président d’honneur du Mouvement Mali Espoir, Aguibou Dembélé et la présidente de l’association “A mon Mali”, Mme Hawa Konta. Ce premier meeting a permis la mobilisation des notables, les mouvements de jeunes et les autorités religieuses et coutumières de la Cité des Askia acquis à la cause des autorités de la transition.

Devant des centaines de personnes, le président d’honneur du Mouvement Mali Espoir, Aguibou Dembélé, a exprimé sa satisfaction suite à l’engagement et la mobilisation des populations de la cité des Askias envers la Transition. Très ému par cette mobilisation, il a appelé toutes les forces vives de la Nation à comprendre les enjeux de l’heure et à s’inscrire dans la dynamique de rassemblement en vue de parvenir à l’avènement d’un nouveau Mali, où la justice et l’accès aux services sociaux de bases seront une réalité. Pour ce faire, il a appelé les autorités de la Transition à se soumettre à l’écoute des aspirations et les préoccupations légitimes du peuple Malien. « Nous appelons les autorités à poursuivre les efforts de stabilisation du pays, la consolidation de la démocratie, la bonne gouvernance, l’État de droit », a déclaré le président d’honneur du Mouvement Mali Espoir.

Ce premier meeting du mouvement dans la Cité des Askia a été une réussite, selon les organisateurs, parce qu’il a été soldé par la grande mobilisation pour la défense du Mali. « Nous remercions l’ensemble de la population de Gao et environs pour leur adhésion au processus d’accompagnement de la Transition. Enfin le Mouvement Mali Espoir et ses partenaires réaffirment leur soutien aux plus hautes autorités du pays pour le choix stratégique de coopération pour la restauration de l’intégrité du territoire national et le développement du Mali », a indiqué Aguibou Dembélé. Les Mouvements Espoir du Mali et ‘’A mon Mali’’ ont été lancés à Bamako avec comme objectif de soutenir les autorités de transition dans leur nouvelle dynamique de refonder les institutions du pays. Selon la présidente de l’association ‘’ A Mon Mali’’, Hawa Konta, le mouvement inscrit ces activités dans la reconquête territoire national.

A travers ces coordinations, le mouvement travaille à préparer les populations a un changement de comportement dans un Mali à la croisée des chemins. Les responsables disent nourrir l’idée d’unifier les patriotes autour de cette association afin d’apporter leur pierre à l’édifice du pays.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb,net

