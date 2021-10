Soutien à la transition : Les femmes de Sébénikoro adhèrent au combat de Kaoural renouveau

Voyant que le président Assimi Goïta et son gouvernement sont en train de conduire cette transition à bon port, beaucoup d’associations et de mouvements ont décidé de monter au créneau pour la défendre. Kaoural renouveau qui est très active aux cotés des populations et notamment aux cotés des femmes, a décidé d’inscrire ses actions dans cette dynamique. C’est ce qui explique sa détermination et surtout son engagement sur le terrain, à travers la multiplication des rencontres avec les communautés de base.

C’est à ce titre que, le week-end dernier, Kaoural renouveau a bénéficié l’adhésion des femmes vendeuses de sable et autres à ce combat qu’elles considèrent noble et légitime. C’était au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au foyer des jeunes de Sébenikoro. La rencontre a enregistré la présence de la direction de Kaoural renouveau, avec à sa tête, son président El hadj Oumar Abdou Touré.

Venues nombreuses pour assister et témoigner leur affection au généreux président de Kaoural renouveau, ces femmes à l’unanimité ont reconnu le bien-fondé de ce combat. Pour celles-ci, la transition qui est en cours, sous la conduite du colonel Assimi Goïta, est en train de porter fruit. Les actions que le Gouvernement de Choguel Kokalla Maiga pose au quotidien, dans l’intérêt supérieur des Maliens, laissent présager des lendemains meilleurs pour ce pays.

Ces femmes se disent également déterminées à soutenir cette transition aux cotés de Kaoural renouveau, parce que son président est quelqu’un de véridique. C’est un patriote qui a toujours le souci du bien-être de son prochain. « El hadj Oumar Abdou Touré, nous aspire une grande confiance. C’est pourquoi, nous lui apportons un soutien total dans son combat pour la réussite de cette transition, gage d’un nouveau départ pour le Mali » ont-elles laissé entendre.

A la suite de ces femmes, un conseiller de ladite commune, dira à son tour qu’il n’y a pas de raison de ne pas répondre à l’appel patriotique de Kaoural renouveau. Vu la droiture et la bonté dont a toujours fait montre le président El hadj Oumar Abdou Touré, les femmes ont raison de lui apporter leur soutien. « Quand les femmes s’engagent pour une cause, elles s’impliquent jusqu’à l’atteinte des résultats finaux » a soutenu ce conseiller municipal.

Prenant la parole après ces différentes interventions, le président de Kaoural renouveau, a d’abord fait savoir que son organisation aide les femmes, sans attendre d’elles en retour, quelque chose. Se faisant, selon lui, le combat actuel de Kaoural renouveau est orienté vers le « le Mali kura ». Ce qui explique leur soutien sans faille au président Assimi Goïta et à son Premier ministre Choguel Kokalla Maiga.

Le président Assimi Goïta a estimé lors d’une rencontre avec la jeunesse malienne, que « s’il échouait dans la conduite de cette transition, cet échec sera imputée à toute la jeunesse ». A travers ces propos, le président Goïta venait de placer cette jeunesse au cœur de cette transition. C’est pourquoi, Kaoural renouveau qui est une association des jeunes, s’est engagée à l’accompagner dans ce combat de la restauration du Mali, en tant qu’État souverain libre. Donc, l’adhésion de ces femmes battantes à cette cause noble de Kaoural renouveau, ne peut être que salutaire et bienvenue.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :