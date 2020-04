Comme promis, l’opérateur économique Bassidi Dembelé dit Roi 1212 a remis, mardi dernier, un important lot composé de kits de lavage des mains, des gels, des cartons de savon, des cartons d’eau de javel, des gants… au ministre de la Santé et de l’hygiène publique Michel Hamala Sidibé, en guise de contribution dans la lutte contre le Covid19.

C’est en compagnie du président du regroupement Mali Dambé en Marche, Bouba Fané, et des membres de la Nation Roi 1212 (Mouvement de soutien à Roi 1212) que l’opérateur économique Bassidi Dembélé, plus connu sous le nom de Roi 1212, s’est rendu au Ministère de la Santé pour cette cérémonie de remise de don. Sur place, le donateur du jour est venu avec plusieurs kits de lavage des mains, des cartons de savon, d’eau de javel, des masques, des gants pour ne citer que ceci.

En remettant ces dons au ministre de la Santé, Michel Hamala Sidibé, qui avait à ses côtés son homologue de la jeunesse et des sports, Arouna Modibo Touré, le donateur a été on ne peut plus clair. “Ce geste est ma modeste contribution à l’effort des plus hautes autorités dans la lutte contre la pandémie et répond surtout à l’appelle lancé par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta pour faire barrage à ce virus” a justifié Bassidi Dembélé qui a saisi la même occasion pour inviter nos compatriotes à respecter les mesures édictées pour faire barrage à cette maladie.

De son côté, le ministre de la Santé et de l’hygiène publique a justifié à juste titre cette initiative de l’opérateur économique Roi 1212 : “Aucun pays seul ne peut seul ne peut faire à cette pandémie. Les Chinois n’ont trouvé autre solution que respecter les consignes et observer les mesures d’hygiène. Et les dons que vous venez de nous remettre contribuent justement à atteindre ce résultat. C’est pourquoi nous saluons à juste titre cette aide qui sera utilisée à bon escient” a soutenu le ministre de la Santé et de l’hygiène publique avant de remercier au nom du gouvernement le donateur pour ce geste patriotique.

Il faut rappeler que Bassidi Dembélé est très réputé au Mali et en Afrique de l’ouest dans la vente de véhicule de luxe, toute chose qui lui confère une certaine popularité auprès de la jeunesse malienne qui voit en lui un modèle de réussite “Made in Mali”.

Kassoum THERA

