Le mardi 26 mars dernier, les Responsables de l’association peulh Tabital Pulaku ont animé un point de presse pour demander au Gouvernement le démantèlement de la milice armée Dana Ambassagou qu’ils tiennent pour responsable des ‘’massacres’’ d’OGOSSAGOU, et leur traduction devant la justice.

Ladite conférence s’est tenue à la Maison de la Presse en présence de nombreuses personnalités de la communauté peulh et des leaders d’autres associations, massivement mobilisés pour plaider la même cause.

Les membres de Tabital Pulaku ont tenu à saluer la décision du Gouvernement de dissoudre la milice Donzo Dana Ambassagou et demandé à ce que les Responsables de ces crimes ainsi que leurs complices soient recherchés, arrêtés et traduits devant la justice.

D’entrée en jeu, le Président de Tabital Pulaku, Abdoul Aziz Diallo, a tout d’abord condamné ce qu’il appelle ‘’ le pire cas de violence et d’horreur jamais atteint dans notre pays, contre l’ethnie peulh à OGOSSAGOU, dans le Cercle de Bankass.

Il n’a pas manqué de souligner au nom de Tabital Pulaku que les Responsables des massacres des 174 civils, le 23 mars 2019, à Ogassabou, ne sont autres que les Hommes de la milice Donzo, Dana Ambassagou.

C’est pourquoi, au nom de l’association, il a invité le Gouvernement à démanteler de cette milice de chasseurs, mais également des camps de toutes les milices et bases, notamment ceux de Mama Dembélé (Ké Macina Kiguiri), Synali Maïga (Prêta, Djenné) et Yero Mama Daande Pleah (Saré Mari, Djenné), etc.

Selon Abdoul Aziz Diallo, le drame d’Ogassabou-peulh constitue, de son point de vue, le résultat d’une situation que l’on a laissé pourrir et se dégrader sans qu’aucune mesure ne soit prise, malgré les appels et les mises en garde tant de l’association que des communautés.

Aux analyses des membres de Tabital Pulaku, ce qui s’est produit à Ogassabou est un acte qui s’apparente à une entreprise de génocide dirigé contre les peulhs. Ainsi, ils invitent le Gouvernement à œuvrer au retour de tous les Déplacés dans leurs villages avant l’hivernage, à assurer leur sécurité et leur fournir le minimum pour survivre avant les prochaines récoltes et aussi à libérer les personnes injustement détenues partout dans le Mali.

Dans cette perspective, l’Association appelle à la mobilisation et à la vigilance de tous les Maliens de bonne volonté pour que le pays reste un havre de paix pour tous ses enfants, et tourne définitivement le dos à cette mauvaise page de l’Histoire.

Enfin, il a été question d’apporter un démenti sur les propos d’épuration des dogons qui circulent sur les réseaux sociaux qu’on lui attribue.

Le Président Abdoul Aziz Diallo, pour terminer, a bien précisé qu’il n’y a point de conflits entre Peulhs et leurs frères Dogons et a invité les peulhs de la zone de Bankass et environs de ne pas tomber dans l’amalgame contre les Dogons.

Mahamadou Sarré

