Dans le cadre de l’opération de solidarité ‘Sunkalo’ édition 2025, initiée par le gouvernement pendant le Ramadan, l’Université de Kabala a reçu des produits alimentaires destinés aux étudiants résidant dans les campus universitaires. La remise a eu lieu le mercredi 5 mars 2025.

Cette remise inscrite dans le cadre de Sunkalo solidarité vise à soutenir les étudiants logés dans les résidences universitaires. Les kits alimentaires étaient constitués par 600 sacs de sucre ; 600 sacs de riz, 400 bidons d’huile et 20 sachets de lait.

Lors de son intervention, le professeur Moussa Tangara, représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a contextualisé la donation et salué l’initiative de solidarité intitulée Sunkalo solidarité. Selon lui, elle contribue à renforcer le tissu social, et à consolider le pacte national. Par ailleurs, le Pr Tangara déclare que ce geste témoigne l’attention particulière des autorités portée aux étudiants, et qu’il va leur permettre de mieux se concentrer sur leurs études pendant le Ramadan.

Quant au professeur Salia Sinaly Traoré, directeur général du Centre National des Œuvres Universitaires du Mali (CENOU,) il a indiqué que le don est non seulement généreux mais, surtout opportun en ce mois de Ramadan. « Ce don de produits alimentaire est un geste fort qui témoigne de votre engagement envers la jeunesse malienne et son avenir. Il contribue à renforcer le lien de confiance entre le CENOU et ses partenaires, et nous encourage à poursuivre nos efforts pour offrir des services de qualité à nos étudiants », a –t-il dit.

Les bénéficiaires des kits les étudiants y compris les encadreurs, tous ont tenu à louer le geste et remercié les initiateurs.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

