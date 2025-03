Le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop et son homologue des Maliens Établis à l’extérieur et de l’Intégration Africaine, Moussa Ag Attaher ont participé à une rupture collective à Sotuba en commune I de Bamako, le 22 mars 2025.

Les cérémonies de rupture collective, organisées par le gouvernement pendant le Ramadan, se poursuivent, et elles enregistrent la participation des membres du gouvernement. La présente a eu la visite des ministres Abdoulaye Diop et Moussa Ag Attaher, venus partager ce moment de communion avec les habitants de Sotuba en commune I et leur rappeler l’esprit de l’activité. Cet événement a eu la participation de beaucoup de personnalités dont des légitimités traditionnels, gouverneur, préfet en plus des groupements de jeunes, de femmes et du Haut Conseil Islamique.

En effet, l’initiative gouvernementale ‘Sunkalo Solidarité’, instruite par le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, vise à renforcer l’unité, l’entraide et le partage entre tous les Maliens, sans distinction. Occasion pour le ministre Diop de saluer la forte mobilisation autour de l’initiative axée sur l’unité, l’entraide, le partage entre tous les Maliens sans aucune distinction. Selon ses dires, ces moments de rupture collective permettent non seulement de consolider les liens entre les concitoyens mais, surtout de formuler des bénédictions à l’endroit du Mali pour la paix, la stabilité et la cohésion.

Un appel soutenu par Souleymane Dembélé du Conseil National de la Transition (CNT), qui à son tour, a salué l’initiative et a affirmé le soutien du CNT à cette action gouvernementale qui contribue à renforcer les liens sociaux.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

