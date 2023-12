Tombola Fin d’année 2023 Moov Money : Esaïe Togo gagne le gros lot, une voiture 4×4!

La Tombola Fin d’année 2023 Moov Money de la Société de Téléphonie ‘’Moov Africa Malitel’’ a pris fin le 17 décembre dernier. Lancée depuis des mois, les gagnants du 3ème et dernier tirage ont reçu leurs cadeaux vendredi dans la matinée au cours d’une cérémonie de remise présidée par son Directeur Général, Abdel Aziz Biddine. C’est Esaïe Togo qui s’en est sorti super gagnant du gros lot, notamment un véhicule ‘’4×4’’ flambant neuf, dont il a reçu la clé des mains du DG. Biddine.

Moov Africa Malitel n’entend pas s’arrêter en si bon chemin en termes de surprises ! Après les donations d’une valeur de plusieurs dizaines de millions aux personnes nécessiteuses durant chaque édition du mois de la solidarité, cette société citoyenne a instauré en tradition la tenue annuelle d’une tombola de fin d’année au profit de sa clientèle. Cette tombola est constituée de plusieurs étapes de distribution de cadeaux aux gagnants jusqu’à celle du gros lot, une voiture 4×4 flambant neuf pour cette année.

Les opérations concernées du service de Moov Money de cette Tombola Fin d’année 2023 étaient : les Paiements Sani ; les Paiements de Facture ; Bank To Wallet et les Transferts internationaux. Cela, à partir de 2000FCFA.

Ainsi, ce vendredi 22 décembre, ils étaient 13 gagnants à recevoir leurs cadeaux lors de la cérémonie de remise au siège de ladite Société à Hamdallaye ACI 2000, en présence du DG Biddine et ses proches collaborateurs. En effet, les cadeaux remis étaient composés des Smartphones, des Enveloppes de 200.000FCFA, des Motos ‘’Jakarta’’ et une voiture ‘’4×4’’ aux couleurs de Moov Africa Malitel.

Présente pour la circonstance, la toute nouvelle Ambassadrice de Moov Money, la comédienne, Alima Togola s’est prononcée sur les avantages que Moov Africa Malitel offre à ses abonnés. Elle affirme d’avoir accepté d’associer son image à celle de cette Société de Téléphonie pour plusieurs raisons. Au nombre desquelles, elle a évoqué le fait qu’il s’agit du 1er réseau de Téléphonie Mobile au Mali et qui n’a cessé d’être aux côtés des maliens. Cela, vu sa grande générosité et à faire en sorte que les Maliens puissent se sentir bien et communiquer dans la facilité. « Moov Africa Malitel fait des offres, des promotions, des dons, des cérémonies et vient en aide de façon automatique aux plus démunis tout au long de l’année. L’exemple est encore là ce matin… » a-t-elle déclaré. Avant d’ajouter qu’entre les abonnés de Moov Money, les transferts nationaux sont gratuits.

Quant au Directeur Général de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Biddine, il a fait savoir dans un ton modeste que cette Tombola est symbolique pour remercier les clients fidèles qui utilisent les produits de Moov Africa Malitel. Il en a profité pour les rassurer sur la bonne qualité du réseau de Moov Africa surtout en ces temps de délestages qui causent des désagréments. « Moov Africa Malitel insiste beaucoup sur l’amélioration de la qualité de service offert à ses clients, c’est un bon cadre pour moi de demander pardon pour les désagréments crées par les délestages d’électricité… Moov Africa Malitel est en train de prendre toutes les dispositions pour réduire les impacts de coupure d’électricité et vous garantir une meilleure disponibilité de votre réseau préféré Moov Africa Malitel » a-t-il promis. L’occasion fut opportune pour le DG Biddine de souhaiter à ses fidèles clients ainsi qu’au peuple malien, ses vœux de paix, santé et bonheur.

Esaïe Togo, l’heureux gagnant du gros lot de cette Tombola Fin d’année 2023 Moov Money a manifesté sa grande joie et souligné qu’il a toujours été un client fidèle de ladite Société. « Je n’ai pas de mot. Ce que je sais et peux témoigner à tous ceux qui utilisent Moov Money, les avantages avec cette société sont une réalité, il n’y a pas de mensonge dedans. Au début, je n’y avais pas cru. Aujourd’hui, je suis propriétaire d’une voiture comme 4×4, je remercie Moov Africa Malitel » a exprimé M. Togo.

Vivement la prochaine édition de la Tombola fin d’année Moov-Money !

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :