Tombola Moov Africa Malitel : Et… de deux !

Afin de récompenser la fidélité de ses clients, l’opérateur mobile Moov Africa Malitel a initié une grande Tombola de fin d’année Moov Money, allant du 2 octobre 2023 au 17 décembre prochain. Dans ce cadre, Moov Africa Malitel a procédé à la remise des lots, le vendredi 24 novembre dernier, aux heureux gagnants du 2è tirage.

Celle-là est devenue une tradition ! En effet, Moov Africa Malitel organise, chaque fin d’année, une grande tombola pour sa clientèle.

Pour participer à la tombola, les clients doivent faire des opérations avec leur compte Moov Money à partir de 2000F CFA et gagner en plus des bonus allant jusqu’à 1000F CFA à chaque transaction. Notamment, le paiement marchand (physique, en ligne et jeux) ; le paiement de facture ; le transfert international ; les services Bank to wallet et wallet to Bank. Les lots à gagner ? Il s’agit : Une superbe voiture 4X4, des enveloppes de 200.000, des smartphones Samsung Galaxy et des Motos Djakarta KTM​​.

Pour ce deuxième tirage : Famory Sidibé, Hamade Savadogo, Kossi Eghoko Fiati, Codjo Jean de Dieu Sedjroagbe ont remporté, chacun, un Samsung Galaxy. Les enveloppes de 200. 000 F CFA sont revenues à Madani Sissoko, Boubacar Traoré et Paul Djedi Diallo. Le dernier lot (les 3 motos) est revenu à Oumar Tangara, Hamady Karia Sylla et Moussa Camara.

« J’invite tous les Maliens à participer à cette tombola de fin d’année de Moov Africa Malitel. Chacun pourra tenter sa chance », a déclaré le directeur Communication, Boubacar T Coulibaly, avant de féliciter les heureux gagnants qui ont été récompensés de leur fidélité à Moov Africa Malitel.

Précision : Le gros lot de cette Tombola est une voiture 4*4 prévu pour la fin à la date du 17 décembre prochain. Et selon les responsables de cette Tombola, tous les abonnés Moov Africa Malitel peuvent tenter leur chance.

Mohamed Sylla

Commentaires via Facebook :