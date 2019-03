Pour mener leur lutte dans un cadre formel, les jeunes de Tombouctou ont mis en place le Réseau National des Jeunes Contre la Drogue et la Criminalité (RNJCCD). L’organisation a eu son récépissé le 13 juin 2018. Elle est présidée par Ahmadou Touré et le poste de Secrétaire Générale est occupé par Albatour Mint Batina.

-Maliweb.net- L’impact de la drogue dans le conflit au Nord de notre pays n’est plus à démontrer. Dans son dernier rapport «Narcotrafic, violence et politique au Nord du Mali», l’ONG International Crisis Group écrit: « «Le nord du Mali n’est pas une zone de production de drogue, ni même la seule zone de transit dans l’espace ouest–africain. Pourtant les conséquences du narcotrafic sur le pays sont sans équivalent dans la région. …les trafics de drogue sont devenus à la fois un enjeu central et une ressource essentielle des luttes qui redéfinissent les rapports de forces politiques dans le Nord du pays».

Pour la jeunesse de la Cité des 333 Saints, il s’agit à travers la création de ce réseau de prendre en charge leur destinée avant qu’elle ne soit obscurcie par les drogues et autres formes de criminalité. Le but principal du Réseau National des Jeunes Contre la Drogue et la Criminalité, indique Albatour Mint Batina, est de «soutenir et accompagner l’Etat dans la lutte contre la Drogue et la Criminalité». Ainsi, les objectifs visés par le réseau sont entre autres: éduquer et former face aux dangers liés à la Drogue et aux stupéfiants; constituer une base de données actualisée sur la consommation de la Drogue et des stupéfiants; faciliter l’accès des personnes affectées par la Drogue et les stupéfiants aux services sociaux et économiques de base surtout en milieu rural;….

Même si le siège social du nouveau réseau est à Tombouctou, son rayon d’action couvre l’ensemble du Territoire National. Il reste ouvert à tous les cercles de la Région dans le cadre d’union ou fédération. Selon ses initiateurs, le Réseau National des Jeunes Contre la Drogue et la Criminalité peut adhérer à toute association de même nature au niveau Régional ou National.

Mamadou TOGOLA

