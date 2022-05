Après une première prolongation, le mandat des conseillers communaux a été prorogé à nouveau de six mois. Ce à compter du 22 mai 2022. Ainsi en a décidé le Président de la transition par décret en date 20 mai 2022. Les nécessités exigées par les circonstances des conclusions des assises nationales de la refondation et la prospective de la mise en place de l’organe unique de gestion des élections en vue d’organiser des élections transparences et de minimiser les risques de contestations liées aux résultats des élections sont passés par-là, selon le décret. Cette décision arrive à point nommé. Et pour cause, durant plusieurs jours les rumeurs en provenance de la Primature ont enflé sur l’éventualité de la mise en place d’autorités intérimaires. Malgré les risques de tensions sociales que ladite mesure pouvait engendrer, le gouvernement Choguel était dans une logique de ne plus proroger le mandat des conseillers communaux. L’occasion était apparemment bonne pour caser certains compagnons de lutte qui, depuis la rectification inespérée, cherche désespérément un point chute à la hauteur de leur participation à la lutte.

Comme la précédente, cette prorogation se justifie par l’incapacité de l’Etat de tenir les élections communales à échéance ainsi que par sa volonté de maintenir un climat apaisé en attendant la proposition d’un nouveau chronogramme des élections.

Amidou Keita

