Une mission du consortium des femmes leaders du Mali séjourne au Sénégal depuis le 23 juin 2022, dirigée par Mama koité Doumbia de la plateforme des femmes leaders du Mali pour plaider auprès du président en exercice de l’Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal, pour la levée des sanctions contre le Mali.

Les femmes leaders du Mali ont fait un communiqué de presse à Dakar le 28 juin 2022, concomitamment à la mission au Ghana. Dans le communiqué, elles diront qu’une mission du consortium des femmes leaders du Mali pour la transition socio-politique séjourne à Dakar au Sénégal depuis le 23 juin 2022. A savoir que la mission a pour objectif de plaider auprès du président en exercice de l’Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal, pour la levée des sanctions qui impactent les populations civiles, particulièrement les femmes et les enfants, depuis le 09 janvier 2022. Au cours de la mission, la délégation a rencontré successivement Afrikajom, expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l’Homme dans la gestion de la crise au Mali, les organisations des femmes du Sénégal, sous la houlette de Repsfeco régional, les organisations des Maliens établis au Sénégal et la représentation diplomatique du Mali au Sénégal. Ils ont tous ont salué la pertinence de la mission et se sont mobilisés pour l’atteinte de son objectif. A noter que la délégation est composée des représentantes des réseaux membres du consortium. Elle est conduite par Mama Koité Doumbia de la plateforme des femmes leaders du Mali, de Mme Nana Sissako présidente du groupe pivot Droit et Citoyenneté des femmes, Cissé Aissata Sissoko, coordonnatrice du réseau des femmes leaders africains, et de Maïga Fatimata Maïga du Réseau paix et sécurité des femmes de l’espace Cedeao.

Fatoumata Fofana

Commentaires via Facebook :