Trophée «jeune premier du Mali» : L’INPS honorée à travers Dr Traoré Moulhère Baba du PMI de Badalabougou

Pour services rendus à la Nation malienne et pour ses actions de bienfaisance à l’endroit du secteur de la santé au Mali, particulièrement des patients du PMI de Badalabougou, Dr. Traoré Moulhère Baba (médecin-chef du PMI) a été distinguée par l’Association des «Jeunes Premiers du Mali» (AJPM), «Homme/Femme de l’année». La remise du trophée s’est déroulée, le vendredi 3 février 2023 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ.

A cette occasion, parents, amis, collègues et connaissances du médecin-cheffe ont effectué le déplacement pour être témoins de cet honneur à l’endroit d’une des braves dames de l’INPS. Les responsables de l’AJPM et plusieurs autres invités de marque étaient également de ce rendez-vous de reconnaissance. Selon les responsables de l’AJPM, Dr. Traoré Moulhère Baba, s’est toujours donné corps et âme pour la santé des assurés de l’INPS, en particulier, et de toute la population de la Commune V. Pourquoi cette distinction en vue de l’encourager à poursuivre sur ce chantier.

Pour ses nombreuses actions à la tête du PMI de l’INPS de Badalabougou, il a reçu les félicitations de la hiérarchie. Selon les témoignages des notabilités de Badalabougou, depuis son arrivée au PMI de Badala, Dr. Traoré «a su instaurer un climat de confiance entre les assurés, la population et l’INPS en termes de prise en charge». Ses collaborateurs du PMI retiennent d’elle, «un travailleur hors pair. Une dame qui a fait ses preuves partout où elle est passée».

Après avoir reçu ses récompenses, Dr. Traoré Moulhère Baba s’est dite honorée et comblée par cette distinction. Elle n’a pas manqué de remercier les initiateurs de l’événement, notamment l’AJPM qui encourage l’excellence. Dr. Traoré Moulhère Baba a profité de l’occasion pour lancer un appel aux Maliens à l’union sacrée, aux sacrifices pour sortir le Mali de cette crise qui n’a que trop durée. «Le pays traverse, certes une crise, mais avec l’engagement de tous les fils du pays, le Mali restera debout», a-t-elle indiqué.

Prenant la parole, le président de l’AJPM, a clairement expliqué que ces récipiendaires ont apporté leur soutien pour le développement du pays, surtout en cette période cruciale pour le pays. «Les lauréats de ces prix de reconnaissance se sont distingués dans leur service par des actions de développement, surtout en faveur de la jeunesse du pays. Ils ont mené ainsi à leur façon des actions de bienfaisance. Ce sont des leaders qui ont contribué beaucoup au développement du pays», a laissé entendre le président de l’AJPM, Lassina Diarra.

L’AJPM a démarré ses activités en 2011 à travers la remise de médailles, trophées et attestations aux hommes et femmes qui se sont distingués dans le cadre du développement de leur pays. L’ancien maire de la Commune IV, Moussa Mara, a été la première personnalité à recevoir le trophée Ciwara et la médaille de l’AJPM.

