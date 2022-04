C’est désormais un secret de polichinelle, rien ne va plus entre les leaders du Mouvement du 5 Juin, Rassemblement des Forces Patriotiques, M5-RFP. En effet, certains membres du comité stratégique, et pas des moindres, sont comme décidés à en découdre pour de bon avec leur camarade Choguel Kokalla Maiga, président du Comité stratégique, passé pour Premier ministre depuis le mois de juin 2021. Qu’est-ce qui ne pas entre les compagnons du Boulevard de l’Indépendance au plus fort de la contestation populaire contre le régime de l’ancien Président feu IBK ?

Le pouvoir corrompt-il vraiment pour voir aujourd’hui des acteurs clés de cette contestation, comme l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé, les anciens ministres Mohamed Ali Bathily, Mme Sy Kadiatou Sow, Konimba Sidibé et Cheick Oumar Sissoko et Aliou Sankaré, dégainés contre Choguel Kokalla Maiga ? Ce qui est sûr, c’est que l’enjeu est de taille, car c’est la présidence du Comité Stratégique M5-RFP que les personnes ci-dessus citées réclament au Premier ministre, et l’ont fait à visage découvert à travers une lettre adressée à l’intéressé.

Pour eux, leur camarade Choguel K. Maiga fait non seulement un cumul de fonctions, mais aussi serait-il, selon eux en déphasage total avec les idéaux du M5 qui, loin d’être une échelle politique, est avant tout un véritable outil au service du peuple. Sauf qu’il parait impossible que Choguel leur fasse ce plaisir, lui qui sait mieux que quiconque que c’est parce qu’il est président du Comité directeur du M5-RFP qu’il a été nommé Premier ministre.

Même sachant que la fronde des ses camarades est susceptible de le fragiliser en tant que PM, Choguel ne peut se débarrasser de la seule arme qu’il dispose pour se faire valoir ! Mais c’est un risque à prendre, et Choguel est prêt à prendre ce risque, bien que tiré à boulets rouges partout. En effet, il est pris à tenaille entre les partis et mouvements politiques regroupés au sein du cadre pour une Transition réussie, une bonne partie de l’opinion qui pense que rien n’a changé depuis la rectification, et maintenant ses propres camarades de lutte au sein du M5-RFP.

« Après sept mois de gestion par un gouvernement dirigé par Choguel K. Maïga, Président du Comité Stratégique du M5-RFP, il existe peu d’indices permettant de croire que le pays est solidairement engagé sur la voie de l’atteinte de notre objectif commun qu’est la refondation de la gouvernance du Mali », indiquent les frondeurs dans une correspondance en date du 7 mars 2022. Et d’ajouter : « En plus, nombreux sont nos compatriotes qui sont inquiets aujourd’hui quant aux suites que pourraient avoir la prise de la décision de prorogation de la transition par les autorités ».

Et ce n’est pas fini ! « Cette situation interpelle fortement les dirigeants du M5-RFP qui doivent absolument faire une première évaluation de la gouvernance de transition, en tirer les leçons, agir pour éviter tout dérapage et rendre la refondation possible… C’est préoccupé par la situation de notre pays et celle du M5-RFP que nous souhaitons l’ouverture d’un débat spécial au sein du Comité Stratégique afin de circonscrire les périls qui nous guettent ». Comme on le voit, ceux-ci sont déterminés à avoir la peau du Premier ministre et n’entendent pas y renoncer, car ils n’hésitent plus à appeler à la démission pure simple du Premier ministre.

Comme en est-on arriver-là ? Une seule certitude : on semble oublier à ce niveau que le choix du Premier ministre relève de la seule prérogative du Président de la Transition et que ce dernier, pour le moment, fait entièrement confiance à Choguel Kokalla Maiga !

Flani SORA

Notre Voie

