Le coordinateur de ‘’l’Opération Enfant Noël’’ àBamako, Pascal Dembéléa fait un don important aux enfants de Donekela dans le cercle de Kati et il a l’habitude de le faire dans plusieurs localités des régions du Mali.

Mr Pascal Dembélé était le 4 avril dernier à Donekela pour la distribution des cadeaux aux enfants en présences de grandespersonnalités, du chef de village de Donekela et ses habitants, leprésident des ressortissants de Bélèdougou, Blaise Diarra et son secrétairegénérale,Lamine.

La salutation et les remerciements du chef de chef de village sont adressés à PaulFadjigui Coulibaly et son ami Pascal Dembélé et leurs compagnons venus de Bamako et du Bélèdougou pour l’organisation de cette cérémonie de don de cadeaux aux enfants.

Pour Pascal Dembélé, qui est le coordinateur de L’opération enfant Noël de Bamako, il esttrès heureux d’être dans le village de Donekela pour la distribution et le partage de la joie aux enfants. L’opération enfant de Noël,c’est pour apporter la joie dans le cœur des enfants, pour montrer que Dieu aime tous ces enfants de la même manière, que tu sois blanc ou noire ou jaune,c’est pour montrer que tous les enfants sontégaux. Ils sont aimés tous aumême pied d’égalité chez le même Dieu. Par la grâce de Dieu, les petits enfants américaines ont pu collecter des objets et les envoyé a travers le monde et aujourd’hui l’Afrique en a reçu, le Mali aussi ce matin jusqu’au dans le village de Donekela. Les enfants sont dans la joie et ont reçu chacun un paquet de boite decadeaux contenant des jeux d’enfants, des fournitures d’écolier, des poupées… .On est confiant que ça ne sera pas la dernière tant que les partenaires vont nous donner les boites à cadeaux et nous aussi continuerons à distribuer les cadeaux aux enfants. Pour cela, il faut remercier Paul Fadjuigui Coulibaly pour son courage et son dévouement, il a tout fait pour que les enfants de Donekela puissent avoir des cadeaux car ces enfants sont précieux et importantsà ses yeux.

