violence faite aux filles et aux femmes : Des journalistes outillés par le MPFEF pour mieux contribuer à la lutte

Le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF), en partenariat avec le Programme national pour l’abandon des violences basées sur le genre (PNVGB) et ONU Femme, a tenu un atelier de renforcement de capacité des journalistes les 1er et 2 décembre 2023.

Mieux doter les hommes et femmes des médias afin qu’ils puissent être mieux outillés pour assurer une bonne communication sur les violences basées sur le genre ! C’était l’ambition du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) et ses partenaires à travers l’organisation d’un atelier de 2 jours à la «Maison de la Femme» de Sabalibougou. Cet atelier s’inscrivait dans le cadre du «renforcement des capacités des journalistes sur les violences basées sur le genre dans la mouvance des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles du Mali édition 2023».

Il s’agissait ainsi d’amener les journalistes à comprendre les concepts clés qui sont la base d’une meilleure compréhension des violences basées sur le genre (VBG) ; connaître la typologie retenue par le Mali ; mieux appréhender l’ampleur, les causes et les conséquences des VBG ; connaître quelques instruments juridiques qui protègent contre ce fléau ; et comprendre le mécanisme de prise en charge des cas de VBG.

Cette formation a ainsi permis d’outiller une vingtaine de journalistes de différents organes de presse du Mali pour mieux communiquer sur cette question.

«La communication est un besoin fondamental de l’être humain, car elle influence la vie quotidienne dans ses aspects, recevoir ou transmettre des informations, communiquer petits et grands souhaits, exprimer des sentiments, se disputer ou pouvoir dire non. C’est pourquoi, pour une bonne communication sur un thème donné, il est important de chercher à mieux le maîtriser et à faire des analyses avant toute diffusion. La tenue de la présente session de renforcement de capacités rentre dans ce cadre», a précisé la directrice du Programme national de la lutte contre les violences basées sur le genre (PNVBG), Dr Keita Fadima Tall.

Pour cette édition 2023 des «Seize jours d’activisme», le thème retenu à l’échelle internationale est : «Investir pour prévenir la violence faite aux femmes et aux filles». Par contre, le thème national est : «Rôle et responsabilité des femmes pour des élections sans violences». La campagne appelle les individus et les groupes à passer à l’action pour mettre fin à tous les niveaux à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. C’est une belle opportunité d’attirer davantage l’attention de l’opinion publique sur les violences perpétrées quotidiennement à l’endroit des femmes.

Selon l’Enquête démographique et de santé du Mali (EDSM-VI 2018), au moins 45 % des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle dans notre pays ; environ la moitié des femmes (49 %) de la même tranche (en union ou en rupture d’union) ont subi de violences émotionnelle, psychologique, physique et/ou sexuelle. La même source indique qu’environ 53 % de filles sont mariées avant d’atteindre leurs 18 ans, dont 18 % avant les 15 ans. Les mutilations génitales féminines demeurent aussi une pratique très répandue au Mali…

A signaler que les «16 Jours d’Activisme» contre la violence basée sur le genre est une campagne internationale qui a été lancée par des activistes lors de l’inauguration de l’Institut international pour le leadership des femmes en 1991. Elle débute le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, pour prendre fin le 10 décembre, Journée internationale des droits de l’Homme. L’origine de cette Journée internationale remonte à 1960, lorsqu’en République Dominicaine, les sœurs Mirabal furent brutalement assassinées après avoir milité pour leurs droits. Elles devinrent alors les symboles du combat pour éradiquer ce fléau qui gangrène la plupart des sociétés.

Sory Diakité

Commentaires via Facebook :