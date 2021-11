Visite de Mme Brands Kehris au Mali : En ligne de mire, la protection des civils et la lutte contre l’impunité

La Sous-Secrétaire générale aux droits de l’Homme et Directrice du Bureau de New York du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), Mme Brands Kehris effectue une visite de travail au Mali, du 1er au 6 novembre 2021, selon un communiqué de la Minusma. Elle rencontrera les autorités de la Transition, les officiels du système des Nations Unies, la Force conjointe G5-Sahel ainsi que les organisations de la société civile malienne, les membres du corps diplomatique accrédités au Mali.

L’objectif de cette visite est d’échanger avec les autorités de la Transition sur des questions clé de droits de l’Homme, notamment les questions liées à la protection des civils et à la lutte contre l’impunité y compris dans le cadre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Elle rencontrera également les officiels du système des Nations Unies, la Force conjointe G5-Sahel ainsi que les organisations de la société civile malienne pour discuter du mandat et des priorités stratégiques du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme pour la région du Sahel.

Dans le cadre de cette visite, la Sous-Secrétaire générale aux droits de l’Homme s’entretiendra aussi avec les membres du corps diplomatique accrédités au Mali et effectuera une mission de terrain à Mopti au cours de laquelle elle dialoguera avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses ainsi que les organisations locales de la société civile.

Mme Brands Kehris aura une rencontre avec la Division des Droits de l’Homme et de la Protection de la Minusma (DDHP), sous la houlette de Guillaume NGEFA-A. ANDALI, Directeur de la Division des Droits de l’Homme et de la Protection et Représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies, au siège de la MINUSMA, afin d’échanger sur la situation des droits de l’Homme dans le pays, précise notre source. Welcome, Mrs Brands Kehris !

Encadré

Mme Ilze Brands Kehris a pris ses fonctions de Sous-Secrétaire générale aux droits de l’Homme le 14 janvier 2020, à la tête du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme de New York.

B. Daou

