Vœux de Nouvel an musulman – 1442

Nous vous adressons nos vœux de bonheur les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 1442 de l’Hégire. Nous savons que les cœurs des Maliens sont comblés de félicités divines. Nos pensées vont naturellement vers ceux qui sont dans la peine et le désarroi. Aussi, nous nous inclinons devant la mémoire de tous les défunts croyants. Que la grâce et la paix de Dieu soit avec vous.

Aussi, notre pays se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son histoire. Les événements que notre pays a connu au cours de la journée du 18 Aout 2020, qui ne sont ni souhaitables ni acceptables dans une véritable démocratie, ne sont que les conséquences, une fois de plus, de la non adaptation des politiques de gouvernance dans notre pays et surtout des institutions qui ne représentent réellement pas les aspirations du peuple. Les crises que nous vivons ne sauraient trop insister sur le fait qu’une nation ne peut que se reposer sur un État de droit et une justice sociale et les évènements autour de ces mêmes crises nous démontrent qu’une véritable démocratie ne peut que se reposer sur une armée moderne et républicaine. Et quand l’État de droit est menacé, son seul recours devient les forces armées et de sécurité.

Aujourd’hui, plus que jamais, la paix dans notre pays est un véritable défi pour l’ensemble des citoyens touchés par la peur du lendemain. Nous avons besoin d’un nouveau départ. Nous avons la mission de redresser le Mali, de permettre la consolidation de l’État de droit et d’une justice sociale, d’imposer un mode de gouvernance fondé sur l’intérêt des citoyens, de réinventer une économie qui sera au service de la société. Au-delà de politiques gouvernementales mûrement réfléchies, c’est aussi la solidarité et la fraternité qui pourront libérer nos citoyens de l’engrenage du désespoir et de l’échec, de se rendre compte de leurs propres valeurs, et restituer la fierté de notre histoire.

Puisse cette nouvelle année apporter paix et prospérité dans le monde. Puisse notre solidarité envers les plus démunis dans ce monde, et d’une façon particulière cette année le peuple Malien, nous aider à apporter un espoir nouveau dans leur vie et dans la nôtre.

Que Dieu bénisse la Nation Malienne. Que la nouvelle année soit une source d’énergie nouvelle pour notre pays.

Cheick Boucadry Traoré

