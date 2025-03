L’ONG World Vision internationale Mali a partagé avec la presse ses réalisations 2024 et ses projets 2025. C’était le 26 février 2025.

Pour la 3e édition de son café de presse, l’Organisation non-gouvernementale World Vision Internationale Mali a invité une cinquantaine journalistes avec pour objectifs de mettre en lumière son rapport annuel 2024 et fixer les perspectives l’année en cours.

World Vision International est une organisation chrétienne présente au Mali depuis 1975. Elle œuvre pour le bien-être des enfants dans les communautés avec une programmation multisectorielle axée sur la santé et la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’éducation et les compétences de vie, la sécurité alimentaire et la résilience, ainsi que la défense des droits et la protection et la participation des enfants.

En 2024 World Vision Internationale Mali a impacté la vie de 1.534.852 enfants au Mali. Elle a aussi mobilisé dans la mise en œuvre de ses activités, 54 millions de dollars USD.

Dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement (Wash), qui reste le secteur le plus financé des programmes, l’Organisation a enregistré 26% des dépenses opérationnelles en 2024 soit 8,9 millions de dollars USD. Avec 141.450 personnes supplémentaires ayant accès à une source d’eau potable.

Le programme de parrainage, a permis à 70.448 enfants d’être pris en charge. Dans le domaine de l’éducation, le programme Unlock literacy a pu faire participer 48.298 enfants. Dans le secteur de santé et nutrition, 4.486 746 enfants de 12-59 mois ont été déparasités.

Lors de la cérémonie, le directeur plaidoyer et communication et relations publiques a dit : « Nous avons eu un impact positif lors de l’édition précédente du café de presse. Nous avons pu toucher 16.405 personnes à travers les médias. »

Un accent particulier a été mis par World Vision International sur la pertinence et l’implication de sa notion redevabilité envers les communités qu’elle assiste.

Marie Dembélé

