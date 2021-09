1ere édition de la “Coupe Commissaire divisionnaire Mamadou Mounkoro” en CVI: Un véritable facteur d’entente et de cohésion entre la jeunesse et sa police

Le stade municipal de Magnambougou en commune VI du District de Bamako a servi de cadre le dimanche 12 septembre dernier, au lancement de la première édition du tournoi de football du 7ème Arrondissement ” Coupe Commissaire divisionnaire Mamadou Mounkoro” au profit de la police de proximité en général et des jeunes de la commune VI en particulier. C’était sous la présidence du parrain du tournoi, Mamadou Mounkoro, accompagné de son épouse, du Directeur régional de la police du district de Bamako, Commissaire divisionnaire Ibrahim Soma Keita, du Commandant de brigade de la gendarmerie de Faladié, en présence des autorités coutumières, religieuses et administratives de la commune CVI, ainsi que le président de la commission d’organisation, Aboubacar Dolo.

Démarré ce dimanche 12 septembre 2021 par un match de gala qui a opposé une équipe du commissariat de 7ème Arrondissement à l’équipe Calcio de Magnambougou, ce tournoi de football va se poursuivre jusqu’au 31 octobre 2021.

A l’affiche une trentaine d’équipes formées dans les 12 quartiers de la commune participent à cette compétition sportive.

Avant de donner le coup d’envoi du match de gala opposant une équipe de police à l’équipe Calcio de Magnambougou qui s’est soldé par un score de 3 buts à 0 en faveur de Calcio, le parrain de l’événement s’est dit très heureux de procéder au stade municipal de Magnambougou, au lancement de la première édition du tournoi de football du 7ème arrondissement ”Coupe Commissaire divisionnaire Mamadou Mounkoro” au profit de la police de proximité en général et des jeunes de la commune VI en particulier. ”Au moment où nous lançons cette première édition, le peuple malien traverse une crise sécuritaire”, a rappelé le Commissaire divisionnaire Mamadou Mounkoro. Il estime que la population malienne, à travers cette compétition, s’investit déjà dans une mission combien sacerdotale qui est de soutenir les Forces armées de défense et de sécurité. En clair, il a humblement demandé aux populations d’aider leur armée, qui veille sur notre quiétude, dans nos actions de tous les jours. Selon lui, l’espoir est permis quand il voit de telle initiative venant de la jeunesse. ”C’est une évidence qu’une crise de confiance s’est installée entre les populations et les Forces de l’ordre. Les uns et les autres s’accusent à tort ou à raison. Pourtant, face à la réalité de la menace, personne n’a le droit de s’offrir le luxe de la division. La police nationale, votre police, a besoin plus que jamais de sa population pour l’aider à mieux assurer sa mission régalienne” a-t-il sollicité.

Le football, est un sport national qui rassemble et qui réunit dans les quartiers, les communes et les villes à travers tout le pays, a-t-il rappelé. Selon le Commissaire divisionnaire Mamadou Mounkoro, le football est aussi, dans ce cas précis, une activité pédagogique qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l’esprit d’équipe, la discipline, le respect des autres, le fair-play. C’est pour cette raison qu’il a décidé d’accompagner les jeunes, dans la pratique régulière du sport, pour non seulement une vie plus saine et plus équilibrée, mais aussi pour rapprocher davantage la police à sa population.

Il se dit convaincu, que cette initiative, atteindra les autres communes du District de Bamako et s’élargira à travers le Mali.

Selon Aboubacar Dolo, président de la commission d’organisation, cette compétition est organisée à l’honneur du Commissaire divisionnaire Mamadou Mounkoro pour magnifier le parcours qu’il effectué au niveau du commissariat de Kalaban Coro, 1er arrondissement, maintenant au 7ème arrondissement, surtout son degré d’engagement dans la lutte contre le banditisme. Il a salué le parrain, ainsi que les autorités et souhaité que cette compétition soit un facteur d’entente et de cohésion entre les jeunes de la commune VI.

AMTouré

