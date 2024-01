CAN Côte d’Ivoire 2023: la liste des Aigles avec Ives Bissouma et sans Massadio Haïdara

Le sélectionneur national des Aigles du Mali a dévoilé la liste des joueurs devant participer à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février. Sur la liste d’Éric Sékou Chell, on retrouve des joueurs comme Ives Bissouma et Hamary Traoré mais sans Massadio Haïdara Blessé.

On connaît désormais les joueurs maliens sélectionnés pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. Le sélectionneur national des Aigles du Mali a jeté son dévolu sur 27 joueurs. Excepté le gardien d’AFE, Aboubacar Doumbia, tous les autres sont des expatriés.

Eric Sékou Chell a globalement fait confiance aux joueurs qui ont participé aux campagnes des éliminatoires de la CAN à l’exception de l’attaquant de Lorient en France, Seriné Doucouré, qui en est à sa première convocation. La grande surprise est la présence de Diadié Samassékou sur la liste. Le joueur de Hoffeneim en Allemagne est en manque de temps de jeu dans son club.

L’autre fait notable est l’absence de Massadio Haïdara et de Moussa Djénépo. Si le joueur de Lens s’est blessé mardi à l’entraînement, celui du Standard de Liège paie son manque de temps de jeu avec son club. On note aussi l’absence du gardien Ibrahim Bosso Mounkoro. Pour le reste, on retrouve les habitués de la sélection comme Ives Bissouma, Hamary Traoré, Amadou Haïdara et Djigui Diarra.

Les Aigles qui doivent faire mieux que la CAN précédente, où ils ont été éliminés en huitième de finale, évoluent dans le Groupe E en compagnie de la Tunisie, de l’Afrique du Sud et de la Namibie.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

