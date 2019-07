Le Mali abrite la première édition du championnat d’Afrique des nations de Basket-ball qui a débuté le 19 juillet dernier pour prendre fin le 29 juillet prochain. Participent à cette édition, 12 pays qui sont à savoir la Côte-d’Ivoire, l’Algérie, le Nigéria, la RD Congo, le Kenya, l’Angola, le Maroc, le Tchad, la Tunisie, l’Egypte, la Guinée Conakry et le Mali. Si les compétitions ont démarré depuis le 19 juillet dernier au Palais des sports Salamatou Maiga, la cérémonie officielle s’est déroulée le 20 juillet dernier sous la haute présidence du ministre de la jeunesse et des sports, Arouna Modibo Touré. Il avait à ses cotés le représentant du maire de la commune IV, des plus hauts responsables de la FIBA-Afrique et d’invités. Notons que ce championnat d’Afrique réservé aux joueurs locaux est une première créée par FIBA-Afrique pour susciter davantage la pratique de la balle au panier. Ainsi quatre poules de trois équipes ont été constituées. Les premiers de chaque poule sont automatiquement qualifiés pour les ¼ de finales. Ainsi en barrage, le 2e de la poule A joue contre le 3e de la poule B ; le 2e de la poule B joue contre le 3e de la poule A ; le 2e de la poule C joue contre le 3e de la poule D et le 2e de la poule D contre le 3e de la poule C. Les vainqueurs de ces différents barrages rejoignent les premiers déjà qualifiés en ¼ de finales. Avec l’organisation de la première édition de l’Afro Can, les plus hautes autorités maliennes viennent de montrer aux yeux du monde que le Mali est aujourd’hui plus qu’un pays fréquentable mais de un pays de paix et du vivre ensemble. Cela est d’autant plus indéniable en témoigne l’organisation et la réussite des championnats d’Afrique d’Escrime et de bras de fer sportif sans oublier le championnat d’Afrique de basket garçon en junior.

Composition des poules

A : Mali, Algérie et Côte-d’Ivoire

B : Nigeria, Kenya et RD Congo

C: Angola, Maroc, Tchad

D: Tunisie, Egypte, Guinée

Saïd

AFROCAN DE BASKET-BALL: MALI-ALGERIE : 70-68

Des Aigles renversants

La salle du palais des sports abrite depuis le vendredi 19 juillet dernier la compétition de la première édition de l’AFROCAN. L’objectif du Mali c’est de jouer la finale pourquoi pas remporter le trophée. Ainsi pour leur entrée en lice contre les Fennecs d’Algérie le samedi 20 juillet dernier, les Aigles du Mali se sont faits très peur avant de renverser la situation à 2 minutes de la fin du quatrième et dernier quart-temps. Malmenés et menés au score jusqu’à 2 minutes de la fin du quatrième et dernier quart-temps de 15 points, les Aigles du Mali ont su puiser des ressources incroyables en renversant les Fennecs d’Algérie au bout du bout du temps réglementaire pour finalement s’imposer sur le score de 70-68. Pourtant rien ne présageait cette victoire au bout du fil tant les protégés de Rémy Guita furent dominés dans tous les compartiments. Maladroits tant dans les shoots à distance qu’à mi-distance et pire avec une mauvaise défense, les Algériens se sont donnés à cœur joie en menant 16-13 ; 33-29 ; 55-40 et 65-50 à deux minutes du temps réglementaire. C’est le moment choisi par les Aigles, avec le soutien du public, pour sortir leurs griffes. Ainsi à 30 secondes de la fin du match, ils parviennent à rétablir la parité à 66-66 puis 68-68 à 15 secondes de la fin. Suite à une dernière attaque algérienne ratée, les Aigles récupèrent la balle et marquent le panier de la victoire juste avant le du sifflet final. En tout cas si les protégés de l’entraineur français veulent aller jusqu’au bout de cette compétition, ils doivent se servir uniquement des 2 dernières minutes contre l’Algérie. Si le Mali gagne (au moment où nous étions sous presse, le match ne s’est pas joué) contre la Côte-d’Ivoire, il se qualifie directement en ¼ de finale. Ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent car les plus hautes autorités du pays à travers le ministère de la jeunesse te des sports ont mis le paquet que les Aigles réalisent une bonne phase finale.

Quelques résultats obtenus

Tchad- Maroc : 75-80

Kenya- RDC : 65-82

Guinée-Egypte : 57-84

Algérie- RCI : 85- 75

Angola- Tchad : 95-83

Mali-Algérie : 70-68

Kenya-Nigéria : 81-69

Saïd

