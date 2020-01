Au total, 33 joueurs étrangers évoluent cette année dans le championnat national et parmi eux, le Togolais Kokou Kloukpo qui occupe la tête du classement des buteurs, avec 10 réalisations. L’Essor a rencontré quelques joueurs et recueilli leurs sentiments sur le football malien et leurs conditions de vie dans notre pays. Reportage

Terrain des Onze Créateurs, jeudi 2 janvier 2020, 18h : la séance d’entraînement de l’équipe vient de prendre fin. Les joueurs quittent le terrain, les uns après les autres. Parmi eux Mamady Diané, un milieu de terrain trapu et vêtu d’un maillot bleu noir. Le joueur est Guinéen et a rejoint les Onze Créateurs, il y a quelques mois seulement. Mais auparavant, Mamady Diané avait porté les couleurs de l’Association sportive de Banthani de Baco-Djicoro ACI (AS BBA), du COB et du Stade malien. à Niaréla, fief des Onze Créateurs, tout le monde appelle le joueur par le sobriquet Déco, du nom de l’ancien milieu de terrain portugais d’origine brésilienne qui a fait les beaux jours du Barça, du FC Porto, de Chelsea pour ne citer que ces clubs. Mamady Diané est un milieu de terrain doté d’une grande aisance technique et qui a été révélé au grand public en 2011, lorsqu’il évoluait au COB.

Le Guinéen a porté les couleurs des Olympiens pendant 5 ans et est considéré comme l’un des meilleurs joueurs étrangers ayant évolué dans le championnat national. Qu’est-ce qui a poussé le joueur à venir monnayer son talent au Mali ? «Je suis venu au Mali pour rehausser mon niveau de jeu et au moment de mon arrivée ici, le niveau du championnat était plus élevé que celui de la Guinée. Je dois dire également que le Mali est un choix du cœur, beaucoup de mes amis m’ont conseillé de venir ici», répond sans détours Mamady Diané qui est âgé aujourd’hui de 29 ans.

Cette année, Déco est le seul joueur étranger qui évolue aux Onze Créateurs et le Guinéen vit une situation plutôt compliquée. «Je n’ai pas de salaire, mais seulement des primes de match. Je me débrouille seul, alors que les dirigeants m’avaient promis un salaire», révèle le joueur. Contrairement à Mamady Diané, l’attaquant du Réal, Kokou Kloukpo est à sa première expérience au Mali.

