Initialement prévue du 1er au 28 février 2025, l’édition 2025 du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football ne se tiendra plus à cette date. Les experts techniques et en infrastructures de la Caf sont passés par là.

A moins d’un mois de la date initiale du coup d’envoi, la Confédération africaine de football (Caf) a annoncé le report du Chan 2025. Attribuée à trois pays d’Afrique de l’Est, la compétition a donc été reportée de six mois, soit jusqu’en août 2025. Les raisons évoquées par l’instance africaine sont d’ordre technique et infrastructurelle.

“Les experts techniques et en infrastructure de la Caf, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s’assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le Chan Kenya-Tanzanie-Ouganda”, peut-on lire dans un communiqué.

Néanmoins, la Caf tente de rassurer quant à l’avancée des chantiers affirmant que des progrès significatifs ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda avec la construction et la modernisation des stades, des terrains d’entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d’autres infrastructures et installations pour l’organisation réussie du Championnat d’Afrique des nations. Toute chose qui a impressionné le patron de la Caf.

“Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président William Ruto du Kenya, à la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie et au président Yoweri Museveni de l’Ouganda pour leur leadership, leur engagement et les progrès significatifs réalisés dans la construction et la modernisation des stades, des terrains d’entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d’autres infrastructures et installations au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda pour accueillir avec succès le Championnat d’Afrique des nations Kenya-Tanzanie-Ouganda. Je suis impressionné par les travaux de construction et de rénovation en cours des infrastructures et installations de football au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Je suis convaincu que les stades, les terrains d’entraînement, les hôtels, les hôpitaux et les autres infrastructures et installations respecteront les normes requises par la Caf pour accueillir, en août 2025, un Championnat d’Afrique des nations très réussi”, a déclaré le président de la Caf, Patrice Motsepe.

Malgré le report du coup d’envoi du tournoi, le tirage au sort des groupes a été quand même fait le mercredi 15 janvier 2025. Par ailleurs, si le mois auquel est prévue la compétition a été fixé, il reste à connaitre sa date exacte qui “sera annoncée par la Caf en temps voulu”.

Résultat du tirage au sort :

Groupe A : Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie

Groupe B : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République Centrafricaine

Groupe C : Ouganda, Niger, Guinée, Qualifié 2, Qualifié 1

Groupe D : Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria

