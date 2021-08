Coupe ORTM de football 2021 : Les équipes participantes reçoivent des équipements sportifs

Les membres de la Commission d’organisation de l’édition 2021 de la Coupe de l’Office de radiodiffusion et de la télévision du Mali (Ortm) étaient face à la presse, le mercredi 11 août dernier, à la Cantine de la presse sise à l’Ortm, pour parler du format de la compétition, mais également de procéder à la remise des équipements sportifs aux équipes communales participantes des six communes et de la Ligue de football de Bamako.

Cette conférence de presse était animée par Alassane Baba Diombélé, directeur général de l’Ortm, accompagné par Issa Sidibé, président de la Ligue du football du district de Bamako, Ichaka Souleymane Diakité, représentant du donateur des équipements Yacouba Tomi Diakité, Abba Niaré, maire de la Commune II du district de Bamako. L’Office de radiodiffusion et de la télévision du Mali (Ortm) organisera du 14 août au 25 septembre prochain une grande compétition de football dénommée “Coupe ORTM 2021”. Pour donner un éclat à cette compétition, un Malien résidant en Côte d’Ivoire, du nom de Yacouba Tomi Diakité, a décidé d’offrir les trophées pour la compétition, ainsi que les équipements sportifs pour les six (6) équipes participantes et la Ligue du district de Bamako.

Ces équipements sportifs d’une grande valeur ont été partagés comme suit : pour la Ligue de football du district de Bamako, 6 ballons, 4 drapeaux ; pour les arbitres, 16 maillots plus un lot de cartons (rouge et jaune), 4 poteaux de corner, 4 sifflets, 2 gonfleurs de ballon. Les équipes communales : 1 jeu de maillots complet (tee-shirts, culottes et bas), 5 ballons, deux (2) paires de gants pour gardien de but, un (1) gonfleur de ballon et un (1) brassard de capitaine.

Dans son intervention, le directeur général de l’Ortm, Alassane Baba Diombélé, a expliqué qu’après une longue période d’absence, les travailleurs de l’Office de radiodiffusion et de la télévision du Mali (Ortm) ont décidé de rallumer la flamme et de relancer la Coupe ORTM de football. “Quand l’idée de la relance de cette compétition a germé ici, nous n’avons pas hésité à l’instant à vouloir aller jusqu’au bout. Mais en prenant cette décision, il était important pour nous de nous faire accompagner par la ligue de football du district de Bamako. Ensemble, nous avons également décidé d’impliquer les maires des différentes communes du district de Bamako. Nous avons constaté que pendant les périodes de vacances les jeunes n’ont pas assez de choses à faire. Donc, nous avons décidé d’organiser cette compétition afin de les occuper utilement. Elle peut être une opportunité pour dénicher les jeunes talents”, a-t-il laissé entendre, avant d’ajouter que le coup d’envoi de la compétition sera donné le samedi 14 août prochain au stade Mamadou Konaté.

Quant au président de la Ligue du football du district de Bamako, il a remercié le directeur général de l’Ortm et ses collaborateurs pour la confiance placée en la ligue de football de Bamako en lui confiant l’organisation technique de cette grande compétition de football. “Nous avons été enchantés et très comblés à cet appel des responsables de l’Office de radiodiffusion et de la télévision du Mali (Ortm). À travers cet accompagnement, nous allons au moins payer une partie des dettes que nous avons envers l’Ortm. Malgré nos petits moyens, cette chaîne de télévision, à travers ses agents, a été avec nous nuit et jour, sous le soleil, sous la pluie et souvent avec le grand froid. C’est une opportunité que nous avons saisie et promettons que notre engagement à travers cette compétition ne fera jamais défaut”, a-t-il précisé.

Cette conférence de presse de lancement a été couplée à la remise des équipements sportifs aux équipes participantes. Les maires des six (6) communes du district de Bamako ont reçu leurs équipements des mains d’Ichaka Souleymane Diakité, représentant le donateur, Yacouba Tomi Diakité.

Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :