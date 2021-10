Coupe ORTM de football : Le trophée plus 1 million de Fcfa pour l’équipe de la Commune IV

L’édition 2021 de la coupe de l’Office de Radio et Télévision du Mali (Ortm) a connu son épilogue le dimanche 26 septembre dernier, au stade Mamadou Konaté. Cette finale qui avait opposé l’équipe de la Commune IV à celle de la Commune VI, est soldée par la victoire des joueurs de la Commune IV.

Cette finale de l’édition 2021 de la coupe Ortm était présidée par Me Harouna Touréh, ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, en présence d’Alassane Baba Diombélé, directeur général de l’Ortm ; Yacouba N’Tominy Diakité, parrain de l’édition 2021 ; Mamatou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football ; les maires des six communes du district de Bamako, ainsi que plusieurs journalistes et travailleurs de l’Ortm.

Débutée au mois d’août dernier, cette compétition de football de l’Office de radio et télévision du Mali (Ortm) a regroupé six équipes, notamment une équipe de chacune des six communes du district de Bamako. Après plusieurs semaines de compétition, la finale opposait l’équipe de la Commune IV à celle de la Commune IV.

Les deux formations ont entamé cette finale avec beaucoup de détermination et de combativité. Dominateurs de la rencontre, les joueurs de l’équipe de la Commune IV ont fini par la remporter avec le score de 1-0. L’unique but de la rencontre a été marqué par Christophe Dembélé sur penalty à la 86ème minute de jeu.

Pour la remise, l’équipe vainqueur a reçu, des mains du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, le trophée plus une somme d’un million de Fcfa. Quant à l’équipe finaliste malheureuse, elle a reçu des mains du directeur général de l’Ortm une somme de 500 000 Fcfa. L’équipe de la Commune II, avec son titre de troisième place, a reçu une somme de 300 000 Fcfa.

Pour les prix individuels, le meilleur joueur de la compétition, Oumar K. Diallo de la Commune IV, a reçu une somme de 100 000 Fcfa. Quant au meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations, Mamadou T. Togola (Commune VI), il a également reçu une somme de 100 000 Fcfa de la part de la Commission d’organisation.

Des trophées de reconnaissance décernés à plusieurs personnalités

Au cours de la cérémonie de remise des trophées, le directeur général de l’Ortm, Alassane Baba Diombélé, a profité de l’occasion pour offrir deux plaquettes de reconnaissance au président de la Ligue du football du district de Bamako et au parrain de l’édition 2021, Yacouba N’Tominy Diakité, et aussi à Djibril Traoré. En plus de cela, le président de la Ligue du football du district de Bamako, Issa Sidibé, a offert à son tour un trophée de reconnaissance au Dg de l’Ortm.

Les deux meilleurs joueurs récompensés par Yacouba N’Tominy Diakité

Le parrain de l’édition 2021 de la coupe Ortm a offert à chacun des deux meilleurs joueurs de la compétition un ballon, une paire de crampons et un téléphone dernière génération en guise d’encouragement. Il s’agit de Mamadou Togola (Commune VI) et Amadou Traoré (Commune IV).

Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :