Organisée par la Fédération malienne de cyclisme, la 10éme édition du Critérium de la Paix s’est déroulée le samedi 6 mars sur le Boulevard de l’Indépendance. Sidiki Diarra du ‘’Club N’djibala’’ est arrivé en tête.

Sous le haut parrainage de Hamady Sangaré dit Zé, la 10ème édition du Critérium de la paix a mobilisé autour des organisateurs les sympathisants, partenaires dont Moov Africa, la BMS et les passionnés du vélo.

La compétition était ouverte aux coureurs âgés de 18 ans et plus sur une distance de 109 Kms 300. Le départ a été donné à 8h 10 sur le Boulevard de l’Indépendance devant la Bourse du travail. La course s’est déroulée comme suit : ‘’deux fois le trajet Bourse de travail-Kati Farada et cinq tours du Boulevard.’’

Les trois points chauds en jeu ont été successivement remportés par Tiémoko Diallo, Seydou Djiré et Sidiki Diarra.

C’est après une belle échappée de Sidiki Diarra et de Seydou Djiré au 2ème tour que le reste du peloton a pédalé en vain pour les rattraper jusqu’à l’arrivée. Sidiki Diarra du ‘’Club N’djibala’’ était en tête, suivi de Seydou Djiré et de Moussa Togola.

Les 10 premiers de la course ont reçu des récompenses allant de 10. 000 à 80 000FCFA et 10 000 FCFA ont été offerts à ceux ayant gagné aux points chauds.

Le Président Togola a remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement : les partenaires, le ministère de la Jeunesse et du Sport, double parrain de l’événement. Il a aussi félicité les cyclistes pour la qualité de la course qui les prépare pour le prochain tour du Mali prévu pour bientôt.

Hamady Sangaré dit Zé s’est dit heureux d’être le parrain de ce critérium de la paix pour la seconde fois. Il se dit toujours disponible pour d’autres éditions. ‘’Le sport est un facteur de paix et de cohésion sociale. J’encourage les jeunes à s’intéresser aux sports’’ a-t-il déclaré.

«Je suis très heureux ce matin d’avoir remporté ce trophée. J’avoue que ça n’a pas été facile, mais c’est le fruit d’une longue période de travail. Je dédie cette victoire à toute mon équipe» s’est réjoui le champion des pédales de la paix.

Moussa Diarra

