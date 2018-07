Après la performance réalisée lors de la 5ème édition de la Coupe du monde de basketball U 17 Argentine 2018, le capitaine Siriman Kanouté et ses coéquipiers sont rentrés à Bamako, le mercredi 11 juillet dernier, en provenance de Rosario (Argentine). A leur sortie du hall de l’aéroport international du président Modibo Kéita, ils ont été accueillis avec tous les honneurs par les responsables de la Fédération malienne de basketball.

La cinquième édition de la Coupe du monde de basketball a connu son épilogue le dimanche 8 juillet dernier, à Rosario en Argentine. Sans surprise, l’équipe nationale des Etats-Unis s’est classée première en battant en finale la France par le score de 95-52. Au classement général, les nôtres qui représentaient le continent africain, avec l’Egypte, se sont classés 12ème sur 16 pays participants et avec à la clé des trophées individuels.

En effet, le trophée du meilleur marqueur de la compétition a été remporté par Siriman Kanouté avec 172 points, en 7 rencontres. Quant au trophée du meilleur rebondeur, il a été revenu à Oumar Ballo. Le même Oumar Ballo a été nommé dans le “cinq majeur “ du tournoi, aux côtés des Americains Jalen Green, désigné MVP, Veron Carey Junior, du Portoricain Andre Curbelo et du Français Killian Hayes. C’est la première fois qu’un Africain est dans le “cinq majeur” de cette compétition. Donc, nous pouvons dire que cet exploit est une fierté pour le basketball malien.

Après avoir été accueillis à l’aéroport international du président Modibo Kéita par Harouna Maïga, président de la Fédération malienne de football et certains de ses proches collaborateurs, la délégation a fait cap sur le palais des Sports Salamatou Maïga où ils ont été accueillis par de nombreux supporters et des amoureux de la balle au panier.

Mamoutou Kané, entraineur de l’équipe national : “Nous voulons que le mérite soit récompensé le plus rapidement possible”

“Nous sommes très heureux aujourd’hui d’être accueillis par les responsables de la Fédération malienne de basketball. Je profite de cette occasion pour remercier les responsables de la Fédération et féliciter les jeunes qui se sont battus corps et âme afin de donner la joie au peuple malien. Nous n’avons pas été sur le podium, mais nous sommes rentrés avec la plus grande performance de notre pays dans une phase finale de la Coupe du monde. Donc, nous voulons que le mérite soit récompensé le plus rapidement possible”.

Harouna Maïga, président de la Fédération malienne de basketball : “Je suis très honoré par la performance de nos joueurs”

“Aujourd’hui, je suis très honoré par la performance de nos joueurs parce que c’est la toute première fois qu’une équipe africaine enregistre une telle performance dans une phase finale de la Coupe du monde. Au cours de cette compétition, nos joueurs ont eu des trophées individuels très importants devant les Américains et les Français qui sont des pays de basketball. Après cette performance de la part des jeunes, la Fédération malienne de basketball va tout mettre en œuvre pour suivre ces jeunes joueurs très talentueux “

Demba Coulibaly, chef de la délégation : ” Avec ce résultat, les jeunes ont fait honneur au drapeau malien”

“Je tiens d’abord à remercier les plus hautes autorités du pays qui ont tout fait pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions possibles. Je pense que les résultats que nous avons obtenus en Argentine honorent le pays parce qu’en plus de cette 12ème place au classement, il y a deux joueurs qui ont eu des trophées individuels, notamment Oumar Ballo qui figure parmi les cinq majeurs du tournoi et Siriman Kanouté qui a été le meilleur marqueur de la compétition. Je pense qu’avec cela les jeunes ont fait honneur au drapeau du Mali “.

Mahamadou TRAORE

