Fédération malienne de football : On ne change pas une équipe qui gagne

La Fédération malienne de football (Fémafoot) a tenu une assemblée générale élective le 29 août dernier. A l’issue du scrutin, le président sortant a été réélu pour un 2e mandat de quatre ans. Pour la constitution de son bureau, le président Mamoutou Touré “Bavieux“ a reconduit une grande partie de ses collaborateurs pour cette nouvelle aventure. Comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais l’on peut la remanier.

Il est fréquent d’entendre dire qu’on ne change pas une équipe qui gagne lorsque les résultats sont au rendez-vous. Mamoutou Touré “Bavieux” n’est pas allé à l’encontre de cette assertion lors de la composition de sa nouvelle “team” fédérale.

En revanche, le patron du football malien a démontré que l’on peut, par ailleurs, la remanier. C’est qu’il a fait en dévoilant la répartition des postes du nouveau comité exécutif de la Fémafoot.

Pour son deuxième mandat, Bavieux a décidé de garder à ses côtés pas moins de dix membres du bureau sortant sur un total de vingt membres dont lui-même. C’est ainsi que Sékou Massiré Sylla a été reconduit à la tête de la commission jeunes, Mohamed Sissoko pour les finances, Lassana Kouma pour le Futsal et le Beach Soccer, le colonel Sega Sissoko pour l’organisation, Ichaka Diakité pour le sponsoring et le marketing ou encore Toubaye Koné pour la 2e vice-présidence et Modibo Coulibaly pour la 3ème vice-présidence.

En outre, le général Brahima Diabaté a été nommé, de nouveau, à la tête de la commission des relations avec les membres tandis que Dr. Adama Sangaré et Mme Djilla Assitan Diallo occupent respectivement la commission de médecine sportive et la commission technique et de développement comme lors de la précédente mandature.

En ce qui concerne les nouveaux venus, Ousmane Cissé (président du FC Binga), Mohamed Diane (secrétaire général du Stade malien de Bamako) et Fodé Sissoko (président de l’Asko) ont été portés à la tête de la commission statut du joueur, de la commission des questions juridiques et celle du football amateur. A la commission questions juridiques, Diané remplace son ancien président de club en la personne de Me Boubacar Karamoko Coulibaly (également ancien ministre des Sports et ex-ambassadeur).

Quant à Abdoulaye Konate (président de l’USC Kita), il s’empare de la commission médias pendant que le président de l’AS Police, le commissaire divisionnaire Abdoulaye Amadou Oumbaga occupe la commission sécurité et qu’Aminata Sogodogo se voit confier la présidence de la commission d’homologation et du fair-play et Dramane Danté (présent à la Coupe du monde France 98) la commission des arbitres.

Enfin, Moussa Sylvain Diakité quitte la présidence du District III et la Ligue de Bamako pour la 1re vice-présidence de la Fédération. Une belle récompense pour le directeur de campagne du président réélu Bavieux Touré.

A Cissouma

