Quelques années après avoir raccroché les crampons, Samba Sow et Fousseyni Diawara signent leur retour auprès des Aigles du Mali. Cette fois-ci, les deux anciens internationaux viennent apporter leur expertise et leur expérience au niveau des équipes nationales de football du Mali. En effet, l’ancien sociétaire de Racing Club de Lens, Samba Sow, a été nommé manager général de l’équipe nationale A, tandis que l’ancien défenseur de l’Association sportive de Saint-Etienne, a été porté à la tête de sélection nationale des U23.

Dans le communiqué de la Fémafoot mentionnant leur nomination, il est écrit que les intéressés bénéficieront d’une indemnité forfaitaire, prise en charge par la Fémafoot, en attendant la validation et la signature de leur contrat par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.

Très ému, l’ancien milieu de terrain des Aigles a manifesté sa joie et sa fierté d’avoir été choisi pour occuper ce poste sur son compte Facebook. “Pendant des années, j’ai eu l’honneur et l’immense fierté de défendre les couleurs du Mali sur les terrains de football, dans différentes catégories. Porter le maillot national a toujours été plus qu’une mission, c’était un acte d’amour pour mon pays. Aujourd’hui, une nouvelle opportunité s’offre à moi : celle de continuer à servir notre nation, cette fois en tant que Team manager de l’équipe nationale A”, a-t-il écrit.

Après Samba Sow, le désormais sélectionneur des U23, Fousseyni Diawara a aussi exprimé son bonheur de retrouver le monde de football national, promettant de donner le meilleur de lui-même pour mériter la confiance de la Fémafoot. “Je suis content d’être nouveau sélectionneur des U23. C’est une nouvelle responsabilité et je ferai tout pour mériter cette confiance”, a-t-il réagi. Il est important de rappeler que Fousseyni Diawara n’est pas novice dans ce domaine puisqu’il avait déjà occupé le poste de sélectionneur national adjoint des Aigles du Mali et du Syli national de la Guinée Conakry.

