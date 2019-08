Lancé au mois de février dernier à l’intention de 20 équipes issues des 8 quartiers de la Commune IV du District de Bamako par Dr Bassirou Diallo, le bouquet final de Foot se jouera ce samedi 24 août au terrain Chaba de Lafiabougou. Mais avant, les deux équipes finalistes, à savoir Super Foyer de Sébénicoro et FC Berthé de Lafiabougou, ont reçu des équipements sportifs par l’initiateur Dr Bassirou Diallo. C’était lundi 19 août 2019, à la Mairie de la Commune IV du District de Bamako, en présence du Maire adjoint Modibo Kéita, du président du District IV de football, Issa Sidibé.

Lors de ce foot citoyen, deux trophées ont été mis en jeu par l’initiateur Dr Bassirou Diallo. Il s’agit du trophée du tournoi de football et celui de l’assainissement. Dr Bassirou Diallo a dans son intervention rappelé que Foot citoyen a été lancé, il y a 6 mois, avec comme objectif principal, de faire un mariage entre le football et les activités de citoyenneté. C’est ainsi que, a-t-il dit, 20 formations se sont engagées avec nous tant sur le terrain de sport que dans les quartiers pour assurer les activités d’assainissement. Je me réjouis du fair-play qui a prévalu durant les matchs de foot et l’engagement des jeunes à rendre leur commune propre. Ils ont montré qu’au delà du football, qu’ils peuvent être utiles à leur communauté. « C’est l’objectif principal de ce projet Foot citoyen », a déclaré Dr Bassirou. Nous avons aussi profité de ce projet, indique l’initiateur, pour faire une session de formation à l’endroit des représentants des 20 équipes engagées dans le tournoi sportif. Pour terminer, il a annoncé à l’assistance, qu’après la finale, il y aura une grande cérémonie pour faire le bilan et récompenser les meilleurs du concours d’assainissement. Cette cérémonie est prévue selon lui le 7 septembre prochain.

Avant, le Maire adjoint de la CIV Modibo Kéita, a, au nom du conseil communal et l’ensemble des populations de la Commune IV, remercié l’initiateur de Foot citoyen, Dr Bassirou Diallo. Il s’est dit espéré que l’idée du Dr Diallo va inspirer d’autres citoyens. « En tout état de cause, nous sommes très contents du projet qui a permis aux jeunes des différents quartiers de la Commune IV de se retrouver, se reconnaitre plus et, surtout de faire des travaux d’assainissement dans leur commune. C’est une très belle initiative et nous l’apprécions à sa juste valeur », a fait savoir le maire adjoint Modibo Kéita.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :