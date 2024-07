Samedi le Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) a tenu son Assemblée générale quadriennale 2024. A l’issue de laquelle assise, un nouveau comité exécutif fut élu. Il est dirigé par Habib Sissoko. Cette assemblée générale élective était présidée par le représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, le Conseiller technique, Djibril Dramé.

Au nombre des invités de marque à la cérémonie d’ouverture de cette AGE, en plus des officiels et des responsables des fédérations sportives, on notait la présence de l’ex Première Dame, Kéita Aminata Maïga, une grande admiratrice de l’esprit olympique.

Au menu de cette assemblée générale élective, il y’avait la cérémonie d’ouverture, le contrôle des mandats, l’approbation et l’adoption du bilan (financier et moral) du bureau sortant et l’élection d’un nouveau bureau.

Ainsi, à l’issue des travaux c’est l’ancien bureau avec à sa tête Habib Sissoko qui a été plébiscité pour un nouveau mandat de quatre ans par les délégués de plus d’une vingtaine de fédérations sportives, membres du Comité olympique.

Après sa brillante élection le Président Habib Sissoko dans son allocution de clôture a signifié qu’au terme du contrôle de la gouvernance du CNO, la nouvelle équipe du Comité Exécutif et lui-même, acceptent avec honneur et responsabilité, la nouvelle légitimité à eux accordés.

« Je salue et remercie les femmes et les hommes qui comprennent dans quoi nous nous embarquons et qui s’engagent librement. Nous sommes profondément reconnaissants de cette marque de confiance renouvelée » a-t-il laissé entendre. Sans manquer de donner la garantie qu’ils seront des agents de la recherche obstinée de la promotion du sport et de l’olympisme dans notre pays. A cet effet, au nom de l’ensemble de son bureau, il a pris l’engagement de : maintenir intact l’héritage recommandé par la charte olympique et imprimer la symphonie achevée entre les structures de gestion du sport national. Mais également de marquer leur attachement au développement continu de nos fédérations sportives nationales. Ce, tout en gardant le Sport et l’olympisme dans leur fonction sociale essentielle.

« Nous aurons pour but, le renforcement de l’image du Mali comme grande nation sportive. Et pour motivation, le respect du droit sportif et la transparence dans la gestion » a-t-il pris comme engagement avant de clore les travaux de cette Assemblée générale quadriennale 2024.

Après leur élection, le premier challenge à relever pour le Président Sissoko et son équipe sera sans doute la participation honorable de notre pays aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Les attentes du public sportif à cet effet sont énormes.

