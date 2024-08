Le Comité national olympique et sportif du Mali, sommé par le ministre des sports de s’expliquer sur les ressources mobilisées pour la participation des athlètes au JO de Paris 2024, donne sa part de vérité. Le CNOSM annonce avoir reçu seulement 93 millions FCFA sur les 360 millions FCFA versés par le trésor public au ministère.

Le bras de fer entre le Ministre des Sports, de la jeunesse et de la construction citoyenne, Aboubacar Fomba, et le comité olympique a pris une autre dimension. Le CNOSM soupçonné de mauvaise gestion des ressources de l’Etat allouées pour la prise en charge de la délégation malienne aux JO de Paris 2024 a livré sa part de vérité lors d’une conférence de presse ce mardi 27 août. Le bureau du CNOSM n’est pas allé par le dos de la cuillère pour étaler devant la presse les montants, les ordres de virement de l’argent et son usage. Le trésorier du CNOSM, Abdoulaye Coulibaly, qui a fait la genèse des ressources financières, explique que le Comité Olympique a fait un projet de budget de 420 millions FCFA adressé au gouvernement contrairement aux 780 millions FCFA annoncés par le ministre des sports la semaine dernière. Le trésorier du Comité olympique de poursuivre : «sur ce montant sollicité, le trésor public a versé 360 millions FCFA au ministère des sports pour la participation du Mali au JO de Paris ». Et le ministère à son tour a versé « seulement 93 millions FCFA au comité olympique sur les 360 millions FCFA par trois ordres de virements ordonnés par le Directeur des finances et des matériels ». Pour preuve, le comité Olympique a distribué à la presse les trois ordres de virement : le premier s’élève à 62 millions Francs CFA, le second à 11 millions FCFA et le troisième à 20 millions FCFA.

267 millions Francs CFA d’écart

Dénonçant les accusations du ministère des sports, le Comité olympique s’interroge sur la destination des 267 millions Francs CFA versés dans le compte du département des sports et qui n’ont jamais été virés dans le compte du CNOSM. « Nous exhortons le ministère des sports à justifier cet écart du montant», a indiqué le trésorier du Comité olympique, poursuivant que les ressources de la participation malienne aux JO de Paris ont été gérées par le ministère des sport. Selon des sources concordantes, c’est la direction des finances et des matériels du ministère des sports qui avait l’entièreté de la responsabilité de la gestion de l’argent. Les billets d’avions aller et retour des joueurs et les 5 athlètes ont été assurés par le département des sports. Les locations des bus des joueurs et leur période de stage dans la commune d’Aloïne en France ne figure pas. Le comité olympique a rejeté les propos du ministère des sports en arguant qu’il s’apprête à verser, après réception des rapports des fédérations, 11 millions FCFA destinés à prendre en charge le deuxième tour de l’équipe aux JO et le montant des billets d’avion de cinq athlètes que la solidarité olympique a payé. « L’équipe du Mali étant éliminé au premier tour des JO, le montant du second tour n’a pas été dépensé », a précisé le trésorier.

Le Mali a participé aux JO de Paris 2024 sans pourtant remporté une seule médaille. Pratiquement, tous les athlètes maliens ont été éliminés dès le premier tour. A part l’équipe de football qui s’est qualifiée aux JO Paris 2024 grâce à ses performances sportives, tous les autres athlètes en boxe, natation, le Taekwondo, l’athlétisme ont été invités conformément à la disposition de la « place d’universalité » instaurée par le Comité Olympique international.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

