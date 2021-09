L’association Djénébou Danté (4D) officiellement lancée : Pour permettre aux jeunes athlètes maliens de réaliser leurs rêves

L’Association Djénébou Danté-Développement durable (4D) a été officiellement lancée le jeudi 23 septembre 2021 à l’Ecole nationale de police (ENP). Elle se fixe l’objectif de promouvoir l’athlétisme malien à travers la détection et la formation des jeunes (principalement les jeunes filles) afin de leur permettre de réaliser leurs rêves. Ce lancement a réuni toute la crème du sport malien, dont la présidente de la Fédération malienne d’Athlétisme, Sangaré Aminata Kéita (marraine de l’événement) ainsi que des responsables de la Police nationale

Promouvoir l’athlétisme malien à travers la détection, la formation et la sensibilisation des jeunes talents, principalement les jeunes filles ! Telle est la mission que s’est assignée l’athlète Djénébou Danté qui vient de lancer une association dénommée «Association Djénébou Danté-Développement durable» (4D). Créée pour former particulièrement les jeunes filles, tout en les soutenant à réaliser leurs rêves d’athlète de haut niveau, cette association se propose également d’apporter aux jeunes une éducation scolaire et des formations, notamment au numérique.

Le Mali est un pays où les conditions de travail des athlètes restent encore très compliquées en raison de la quasi-inexistence de centre d’athlétisme de haut niveau. En son temps, Djénébou Danté s’est rendue au Sénégal pour se former. Cette association est donc initiée pour éviter aux futurs talents ce qu’elle a elle-même vécu en permettant aux jeunes athlètes maliens de pouvoir aisément réaliser leur rêve. «L’un des objectifs de notre association est de s’appuyer sur l’athlétisme pour sensibiliser les enfants et les filles à l’éducation», a indiqué Djénébou Danté. «Avec l’engagement de toutes les parties, je ne doute point que les résultats soient atteints», a-t-elle estimé. Et cela d’autant plus que le Mali regorge de talents. Cette initiative prouve qu’elle est consciente que les enfants, qui constituent le futur du pays, ont besoin de soutien et d’accompagnement.

L’initiative semble en tout cas bénéficier du soutien et de l’accompagnement du Mouvement olympique et sportif national dans son ensemble. «Nous avons le devoir et l’abnégation d’accompagner Djénébou Danté car la réussite de l’association c’est aussi la réussite de notre organisation», a défendu la présidente de la Fédération malienne d’athlétisme (FMA), Mme Sangaré Aminata Kéita, marraine de «4D». Quant au parrain Abdoulaye Amadou Oumbanga, il a exhorté les uns et les autres à soutenir Djénébou Danté. «Il ne suffit pas de planter un arbre, il faut l’entretenir», a-t-il rappelé.

Le vice-président du Comité national olympique et Sportif du Mali (CNOSM), M. Wahab Zoromé, a indiqué que l’initiative de D. Danté cadre bien avec les objectifs de son organisation. Et «Le Comité olympique ne ménagera aucun effort pour aider Djénébou Danté» a-t-il assuré. Le lancement proprement dit s’est déroulé sur le terrain de l’École nationale de police avec des courses de garçons et filles sur 600 mètres. Plusieurs cadeaux et des attestations de reconnaissance ont été distribués. L’athlète Djénébou Danté a offert des vêtements au Service social de la police. Les clubs de la capitale ont tous reçu des équipements composés de maillots et de chaussures.

Oumar Alpha

