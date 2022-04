Nouhoum Bocoum vient d’être réélu pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Ligue régionale de football de Mopti avec 24 voix sur 24 des 8 districts. Les deux autres candidats à savoir Youssouf Kontao et Aboubacar Traoré n’ont reçu aucune voix. Pour son 3e mandat, le nouveau président nourrit beaucoup d’ambitions pour le développement et la promotion du football dans la région de Mopti. Cela avec la bénédiction de tous les acteurs du ballon rond dans la Venise malienne.

L’assemblée générale ordinaire élective de la Ligue régionale de football de Mopti s’est tenue le mardi 19 avril dernier, en présence des autorités politiques et administratives de la région ainsi que les délégués des 8 districts.

La commission électorale de la Fédération malienne de football était là pour superviser l’élection du nouveau bureau, qui s’est déroulée dans la plus grande transparence et sans anicroche. Ils étaient trois candidats à briguer la présidence de la ligue. Il s’agit de Nouhoum Bocoum, président sortant, Youssouf Kontao et Aboubacar Traoré, secrétaire général de l’Athletico de Sévaré.

Sans surprise, Nouhoum Bocoum a terrassé ses adversaires de la plus belle des manières. Il a été plébiscité par les 24 délégués des 8 districts votants, soit un taux de 100 %. Du jamais vu dans une élection de la Ligue à Mopti. Et même les membres de la commission électorale de la Fémafoot n’en revenaient pas. Preuve que le bilan du président sortant est plus que positif. Raison pour laquelle, il a bénéficié du soutien des délégués sans exception.

Avec cette brillante élection, Nouhoum Bocoum entame son 3e mandat avec brio, confiance et beaucoup d’ambitions afin de mieux développer le football au niveau de la région de Mopti.

“Permettez-moi de vous dire tout le plaisir que j’ai de prendre la parole en ces moments bien que difficiles. Aujourd’hui, je me dois de la prendre avec beaucoup d’humilité avec l’autorisation de nos anciens, de nos aînés, de nos chefs et au nom de la Ligue de football de Mopti souhaiter la bienvenue aux délégués des huit districts. J’adresse aussi mes sincères remerciements et mes vives félicitations à tous ceux qui ont tenu à magnifier cette assemblée générale extraordinaire élective qui revêt un tournant très important pour notre football”, a souligné Nouhoum Bocoum à l’ouverture des travaux. Avant de rappeler que la Ligue régionale de football de Mopti a fait de la pratique sportive un facteur de mobilisation sociale, d’animation et de compétition entre toutes les équipes de la région.

“Au terme de notre mandat 2018-2022, nous conclurons une période durant laquelle le bureau de la Ligue se félicite d’avoir un bilan positif dans le cadre de la formation des animateurs de football à savoir les administrateurs de football, les entraîneurs, arbitres, de l’organisation des compétitions (championnat, Coupe du Mali, Tournoi du Nord, tournois de football féminin) et de la montée deux équipes (AS Sabana et CASS) en Ligue 1 Orange, malheureusement les deux équipes tombent en Ligue 2. Le bureau de la Ligue a répondu présent à toutes les activités de la Fémafoot concernant les ligues. Nos districts dans leur cheminement à différentes époques aussi bien en leur propre sein ont toujours su opposer le bouclier du dialogue, de l’échange de la concertation, aux interpellations de la pression dans le cadre du développement du football dans leurs localités respectives”. Parole de Nouhoum Bocoum.

Il a saisi cette opportunité pour attirer l’attention du représentant du gouverneur de la région sur toutes les difficultés que rencontrent les districts dans le cadre du développement du football dans leurs localités. “Qu’il vous plaise d’être notre interlocuteur auprès des préfets et des collectivités pour soutenir et aider nos districts dans le cadre de l’accueil, de l’hébergement, de la restauration, de l’organisation matérielle des matches et du maintien d’ordre.

Je sais aussi qu’une atmosphère de franche collaboration a régné tout au long de ce mandat entre ligue-autorités administratives et politiques d’une part et entre ligue-Fémafoot et entre ligue-Districts et clubs d’autre part même si parfois les débats ont été houleux. Tout cela nous a favorisé d’avoir la confiance de la Fémafoot. Pour preuve, l’organisation du tournoi final de montée en première division et qui a vu notre champion régional, le CASS de Sevaré accédé en Ligue 1″, a-t-il souligné

Malgré un bilan positif, Nouhoum Bocoum estime que beaucoup reste à faire pour le développement et la promotion du football dans la région de Mopti. C’est pourquoi, il mettra l’accent sur quelques axes afin de relever les nouveaux défis.

Il s’agit du renforcement du financement des clubs et des districts, de la meilleure organisation du championnat Ligue 2, de l’introduction et le développement du Fustsal et du Beach Soccer, du football féminin. Sans oublier la recherche de meilleurs résultats. “Après quatre années de labeur, nous éprouvons le besoin de remercier l’agréable collaboration des membres des districts, des clubs et des commissions permanentes. Nous voulons remercier les autorités compétentes et nos partenaires pour l’assistance et la coopération. Nous promettons de continuer à soigner nos relations et à fructifier notre coopération”, a-t-il conclu.

En tout cas, le nouveau président de la Ligue régionale de Football de Mopti est prêt à relever le défi du renforcement des acquis en matière du financement du football dans la région.

El Hadj A.B. HAIDARA

