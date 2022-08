Les jeunes d’Aguelhok et de Tessalit (région de Kidal) ont organisé, le 6 août 2022, un match amical de football dans la ville d’Aguelhok pour davantage promouvoir le dialogue, la réconciliation et les échanges de longue date entre les communautés des deux localités. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire de 1-0 pour Tessalit.

Pour les joueurs des deux équipes, le match a aidé les jeunes à engager le dialogue sur leurs préoccupations actuelles comme l’emploi et la sécurité. Devant le succès remporté par cette première rencontre sportive, un tournoi de football est prévu en septembre 2022. En plus de celles d’Aguelhok et de Tessalit, les équipes de Kidal et de Ménaka y participeront également.

Pour marquer leur engagement dans ce sentier de la paix et de la cohésion sociale, les jeunes des villages de Tessalit et d’Aguelhok ont levé des fonds grâce à une campagne au niveau communautaire. Forts de ce premier pactole, ils ont aussi obtenu le soutien financier de la Minusma par l’intermédiaire des éléments du contingent du Tchad basés à Aguelhok.

Pour l’équipe de Tessalit, «l’organisation de ce match prouve que les efforts de la jeunesse ont leur importance pour promouvoir la paix et renforcer la cohésion sociale. Les rencontres sportives et culturelles sont de meilleurs canaux de rapprochement des communautés, surtout pour nous les jeunes».

«Cet évènement est une lueur d’espoir. Trente jeunes de Tessalit ont fait plus de 90 km pour rencontrer leurs frères d’Aguelhok dans un match, devenu l’occasion pour toute la population meurtrie par les conflits, de supporter les retrouvailles de leurs enfants avec leurs frères. Cela confirme que l’espoir n’a pas besoin de grands moyens pour illuminer les cœurs», s’est réjoui un membre de la société civile d’Aguelhok. Même satisfecit chez un autre jeune d’Aguelhok qui estime que «cette activité apporte une plus-value aux efforts de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble dans la commune d’Aguelhok et dans le cercle de Tessalit».

L’organisation de ce match à Aguelhok a été rendue possible grâce à l’amélioration sensible de la situation sécuritaire, à travers des patrouilles quotidiennes, l’installation de postes de sécurité avancés et des opérations de fouille et de bouclage afin de prévenir l’entrée d’armes prohibées dans la ville. Elle reflète aussi l’aboutissement des efforts de rapprochement et de renforcement de la confiance entre la Minusma et les communautés. «C’était important pour nous de soutenir cette initiative. Nous avons tout mis en œuvre pour garantir la sécurité de tous, en conformité avec le mandat qui est le nôtre au quotidien en ce qui concerne la protection des civils», a déclaré le chef du détachement tchadien à Aguelhok, le Commandant Yacoub Hadre Djougounda.

«Aujourd’hui, la sérénité est visible à Aguelhok ; la population est revenue en ville et la cohabitation entre les Casques bleus et les communautés est effective. Notre appui à la population vient donc du fond du cœur», a-t-il renchéri.

Cette initiative rejoint les objectifs de la résolution 2250 qui place la jeunesse au centre des processus et des politiques de développement durable, de paix et de sécurité. En effet, grâce aux sports, à l’art, le plaidoyer, le dialogue et l’autonomisation, cette résolution historique incite les jeunes à mobiliser leurs pairs et d’autres membres de la communauté pour trouver des moyens pacifiques de résolution des conflits locaux.

Alphaly

Avec la MINUSMA

