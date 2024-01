Match amical : Mali-Guinée-Bissau, un test avant la Can

Le Mali affronte la Guinée-Bissau ce samedi, en match amical, au stade du 26 Mars. Les deux pays préparent la phase finale de la CAN, qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Une rencontre qui permettra aux sélectionneurs d’avoir une idée de l’état physique de leur effectif et de tester leur système tactique à quelques jours du coup d’envoi de la grande messe du football continental.

«C’est une bonne chose de faire un match avant la compétition. Ça va nous permettre de mettre en pratique tout ce que nous travaillons à l’entraînement. On va essayer de bien jouer ce match comme on l’a toujours fait pour arriver dans la meilleure condition dans la compétition», a déclaré Youssoufou Niakaté lors de la conférence de presse de mercredi dernier à Kabala. «Nous travaillons des choses tous les jours à l’entraînement, le meilleur moyen de savoir si nous le faisons bien, c’est un match. Je pense que cette rencontre amicale va servir. On va tout faire pour avoir un résultat positif. Le plus important est de mettre en place dans ce match ce qu’on travaille depuis qu’on a commencé la préparation», a ajouté l’attaquant des Aigles.

«C’est un match de préparation. Je suis en pleine réflexion», a indiqué son côté Éric Sékou Chelle. En effet, le sélectionneur national est partagé entre préparer le premier match de la CAN contre l’Afrique du Sud ou donner un peu de temps de jeu à certains. «On va essayer de se concentrer sur les deux. Il y aura peut-être des joueurs qui vont jouer ce match qui seront titulaires lors du premier match de la CAN, il y aura d’autres qui ne seront pas titulaires.

L’idée est de mixer les deux. Je réfléchis ainsi, car la situation dans laquelle je me retrouve, quand on fait le décompte au niveau blessure, on n’est pas mal quand même. L’idée est de faire attention et protéger nos joueurs, tout en s’entraînant et en travaillant le plus possible», a expliqué le technicien. «L’objectif, quoi qu’il arrive ça va être un match de préparation. Il y a à la fois un objectif physique et tactique en vue de la CAN», a-t-il ajouté.

Dans leur histoire, le Mali et la Guinée-Bissau se rencontrent 15 fois pour 11 victoires pour le Mali, 3 matchs nuls et une victoire pour la Guinée-Bissau. Il faut signaler que les Aigles et les Djurtus ont joué 12 matchs dans les compétitions de la Zone II entre 1976 et 2005. Lors des éliminatoires combinées Coupe du monde-CAN 2006, les deux pays se sont affrontés au premier tour et les Aigles se sont imposés 2-1 à Bissau à l’aller (le 10 octobre 2003) et 2-0 au retour à Bamako (le 15 novembre 2003).

La Guinée-Bissau devait arriver à Bamako hier et va poursuivre sa préparation dans notre pays avant de rejoindre sa base à Abidjan. Le départ du Mali à Korhogo où est basé le groupe E composé de l’Afrique du Sud, de la Tunisie et de la Namibie, est prévu le 11 janvier. Avant leur départ, le capitaine Hamari Traoré et ses partenaires ont retenu, le même jour, le Drapeau national des mains du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Pour mémoire, les Aigles effectueront leur entrée en lice contre l’Afrique du Sud, le mardi 16 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, avant d’affronter la Tunisie, le samedi 20 janvier et de boucler la boucle de la phase de poules contre la Namibie, le mercredi 24 janvier, au stade Laurent Pokou de San-Pedro. La Guinée-Bissau elle, évoluea dans la poule A et aura l’honneur d’affronter, samedi 13 janvier au stade Alassane Ouattara d’Abidjan, la Côte d’Ivoire en ouverture du tournoi. Après l’hôte de la CAN, la sélection bissau-guinéenne en découdra, successivement avec la Guinée équatoriale, le jeudi 18 janvier et le Nigeria, le lundi 22 janvier.

