Matchs amicaux internationaux des Aigles Magassouba convoque 35 joueurs dont Yves Bissouma

Dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba était devant les hommes de média mercredi dans la matinée au siège de la FEMAFOOT pour dévoiler la liste des Aigles retenus pour la triple confrontations amicales prévue le 6, 11 et 16 juin 2021. Il s’agit de 35 Aigles dont le virevoltant attaquant de Brighton, Yves Bissouma de Brighton.

Dans son intervention, le sélectionneur national du Mali, Mohamed Magassouba dira que le vif du sujet se rapporte essentiellement sur les trois matchs amicaux que l’équipe nationale du Mali livrera contre ses homologues de l’Algérie le 06 juin, de la RDC le 11 juin et de la Tunisie le 16 juin 2021 dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ces matchs, selon ses propres mots, sont référentiels, car l’équipe malienne est en construction en plus d’être jeune mais aussi elle a besoin d’expérience et de compétition.

« Si nous voulons aller à la coupe du monde il faut que nous apprêtons nos armes déjà en affrontant le plan international de football » a déclaré Magassouba.

Parlant de son choix sur ces trois pays, Magassouba dira que l’Algérie pays détenteur de la coupe d’Afrique des Nations, n’a pas encore fait de défaite. « C’est un gros morceau pour le Mali et on l’a choisi sans peur ni complexe par ce que l’on veut forger notre caractère à la hauteur de l’équipe algérienne » a clarifié le sélectionneur des Aigles du Mali.

Le choix de la République Démocratique de Congo est à mettre dans le même contexte que celui de l’Algérie. « Par ce que c’est une très grande nation de football puisqu’il a été deux fois détenteur de la CAN, quelque fois troisième et une représentation en coupe du monde, tel n’est pas le cas pour nous » a-t-il donné comme justification, sans manque de reconnaître que la RDC a raté sa qualification pour la CAN Cameroun 2022.

Quant au choix de la Tunisie, dit-il, tout le monde sait qu’il n’est pas facile de manœuvrer les Aigles de Carthage dans ses installations. « Mais l’on compte le faire , car pour être grand compétiteur il faut savoir compétir là où faire se peut » a affirmé Mohamed Magassouba.

35 joueurs sont retenus sur cette liste, il s’agit de : Djigui Diarra (Stade Malien de Bamako), Bosso Ibrahim Mounkoro (TP Mazembe), Adama Keïta (Kamsar), Mohamed Niaré (Génération Foot), Hamari Traoré (Rennes), Falaye Sacko (Guimaraes), Massadio Haïdara (Lens), Siaka Bagayoko (FC Minaj), Charles Traoré (FC Nantes), Mamadou Fofana (FC Metz), Aboubacar Kiki Kouyaté (FC Metz), Senou Coulibaly (Dijon FC), Samba Camara (Sivassspor), Diadié Samassekou (Hoffenheim), Cheick Oumar Doucouré (Lens), Amadou Haïdara (RB Leipzip), Lassana Coulibaly (SCO Angers), Mohamed Camara (RED BULL Salzburg), Moussa Kyabou (Sheriff Tiraspol), Adama Noss Traoré (Hatayspor), Aliou Dieng (Al Ahly), Kouame N’Guessan Rominigue (Troyes FC), Souleymane Diarra (PAU FC), Moussa Djenepo (Southampton FC), Moussa Doumbia (Reims), Adama Malouda Traoré ((Sheriff Tiraspol), Kalifa Coulibaly (FC Nantes), Ibrahim Kané (Vorskla Poltava CF), El Bilal Touré (Reims), Kevin ZOHI (Straspourg FC), Makan Konaté (Terengganu FC), Moussa Maréga (FC Porto), Yves Bissouma (Brighton), Sékou Koïta (RED BULL Salzburg) et Anasser AG Achratoune (FC Tevragh Zeina).

A noter que, parmi ces 35 joueurs, la venue de trois joueurs est incertaine, il s’agit de : Diadié Samassekou de Hoffenheim, Cheick Oumar Doucouré de Lens et Kouamé N’Guessan Rominigue de Troyes FC. A noter que, tous ces matchs amicaux se joueront en déplacement, notamment à l’Alger contre l’Algérie, à Tunis contre la RDC et l’équipe tunisienne.

