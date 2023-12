Mondial U17-Indonésie : Orange-Mali célèbre avec les Aiglonnets ses 20 ans

De retour de l’Indonésie pour la Coupe du monde, l’équipe nationale des moins de 17 ans de football du Mali a regagné Bamako le lundi dernier. De l’aéroport à la « Place CAN », les Aiglonnets ont été célébrés en grande pompe par Orange-Mali, sponsor officiel du football malien.

En pleines festivités de ses 20 ans de présence au Mali, Orange-Mali ne pouvait pas espérer une autre meilleure célébration autre que celle offerte par l’équipe nationale de retour de la Coupe du monde du U17.

En effet, après avoir remporté la 3e place du Mondial Cadets, les Aiglonnets ont regagné le bercail avec tous les honneurs qu’ils méritent. Aux côtés des autorités étatiques, le sponsor officiel du football malien a largement contribué à faire de l’accueil de l’équipe une fête nationale.

De l’aéroport à la « Place CAN », les joueurs et leurs staffs ont été transportés par Orange-Mali en paradant à travers certaines artères de Bamako. Ce qui a permis à de nombreux citoyens de voir à l’œil nu les médaillés de bronze du Mondial et de les admirer depuis le haut du véhicule plate-forme mis à la disposition de la fédération de football par son sponsor.

Au cours du show donné à la « Place CAN », le Premier ministre a exprimé la fierté de tout le peuple malien voire africain à la meilleure nation du continent lors de cette 19e édition de la Coupe du monde U17.

A titre de rappel, en plus de la 3e place remportée face à l’Argentine sur le score de 3 buts à 0, le Mali a remporté deux trophées individuels grâce au titre de 2e meilleur joueur du monde de Hamidou Makalou et celui de 2e meilleur buteur du capitaine Ibrahim Diarra (5 buts, 4 passes décisifs).

Ce qu’il faut retenir du profil des lauréats

Les lauréats

Ballon d’or: Paris Brunner, Allemagne

Ballon d’argent : Hamidou Makalou, Mali

Ballon de bronze : Mathis Amougou, France

Soulier d’or : Agustín Ruberto, Argentine (8 buts)

Soulier d’argent : Ibrahim Diarra, Mali (5 buts)

Soulier de bronze : Claudio Echeverri, Argentine (5 buts)

Gant d’or : Paul Argney, France

Trophée du fair-play de la FIFA : Angleterre

Ballon d’or (meilleur joueur) :

Paris Brunner, Allemagne Si l’Allemagne a remporté son premier titre mondial, c’est en grande partie grâce à l’attaquant Paris Brunner. Auteur de cinq buts, dont un doublé en demi-finale et un but en finale, il a été sacré meilleur joueur du tournoi.

Ballon d’argent :

Hamidou Makalou, Mali Le maestro du milieu de terrain malien a été formidable tout au long du tournoi. Il a joué un rôle crucial dans l’entrejeu pour permettre à la nation africaine de remporter la médaille de bronze. Il s’est particulièrement illustré lors du match pour la troisième place : il s’est immiscé dans la surface argentine, a évité deux tacles et a marqué pour offrir un large succès au Mali.

Ballon de bronze :

Mathis Amougou, France Le numéro 20 a été le poumon de la France tout au long d’Indonésie 2023. Il a inscrit le dernier but du tournoi, dans le jeu, pour ramener les Européens à égalité en finale contre l’Allemagne.

Gant d’or :

Paul Argney, France Le gardien français du Havre AC a enregistré cinq clean sheets d’affilée dans ce tournoi et est allé chercher le ballon au fond des filets pour la première fois en demi-finale face au Mali (victoire 2-1 des Français). En huitièmes, après un nul 0-0 après 90 minutes, il a été magistral contre le Sénégal permettant aux siens de se qualifier pour les quarts en repoussant la tentative de Daouda Diong lors de la séance des tirs au but. Il a remis ça en finale face à l’Allemagne avec deux arrêts devant Eric Da Silva Moreira et Paris Brunner, mais cela n’a pas suffi à sacrer les Bleuets.

Soulier d’or :

Agustín Ruberto 8 buts en 7 matches avec l’Argentine

L’Albiceleste a atteint la demi-finale grâce aux exploits de son attaquant Ruberto. Il a inscrit huit buts au total – le plus grand nombre de la phase finale de la Coupe du Monde U-17 depuis le record de 10 buts établi par Victor Osimhen en 2015 – dont un magnifique triplé contre l’Allemagne en demi-finale (3-3, 2 tab à 4).

Soulier d’argent :

Ibrahim Diarra, Mali 5 buts et 4 passes décisives en 7 matches avec le Mali

Le capitaine malien a montré l’exemple lors de cette Coupe du Monde U-17. Il a été impliqué dans la moitié des 18 buts inscrits par son équipe lors du tournoi, et a été particulièrement impressionnant lors du match pour la troisième place contre l’Argentine (3-0), qui a permis à la nation africaine de remporter la médaille de bronze

Soulier de bronze :

Claudio Echeverri 5 buts et 2 passes décisives avec l’Argentine

Le numéro 10 argentin a ébloui tout au long de son séjour en Indonésie. Le capitaine de l’Albiceleste a inscrit un formidable coup franc contre le Japon lors de la deuxième journée, avant de briller en quart de finale contre le Brésil avec un triplé pour un succès 3-0.

A.C

