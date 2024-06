La Fédération malienne de football (Fémafoot) a organisé le dimanche 2 juin dernier, à l’Hôtel Radisson Collection, la 3ème Nuit du mérite et de la reconnaissance pour célébrer les acteurs du football notamment les anciens dirigeants, les anciens joueurs, les jeunes joueurs en activité, les partenaires. Au cours de la soirée, le Premier vice-président de la Fémafoot a rendu un vibrant hommage à Mamoutou Touré dit Bavieux pour son effort dans le développement de la discipline au Mali.

La cérémonie était présidée par Amadou Diarra Yalcouyé, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en présence de Moussa Sylvain Diakité, Premier vice-président de la Fédération malienne de football, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, Chef de Division communication et institutionnelle et sponsoring d’Orange-Mali, Mapathé Gaye, directeur exécutif de la Zone A Ouest de la CAF.

C’est pour magnifier les hommes et les femmes qui ont servi avec abnégation et dévouement le sport malien en général et le football en particulier que la Fédération malienne de football a initié cette nuit de mérite et de la reconnaissance. Il s’agit des dirigeants sportifs, des anciens joueurs, des personnalités, ainsi que des partenaires de la Fédération malienne de football dont, Orange-Mali.

Ainsi, des attestations de reconnaissance, des écharpes, des fanions et des tableaux d’honneur ont été décernés à des anciennes gloires du football malien. Il s’agit de Siré Diallo, Cheick Fantamady Diarra, Béïdy Sidibé dit Baraka, Amadou Pathé Diallo.

Trois joueurs de la sélection nationale ont bénéficié également de ces distinctions notamment Aliou Dieng, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, Kamory Doumbia, lauréat du prestigieux trophée UNFP du plus beau but de l’année de la ligue I française et El Bilal Touré, vainqueur de la Ligue Europa.

Les arbitres n’ont pas été oubliés par l’instance dirigeante de football, trois arbitres ont reçu leurs distinctions des mains du Premier vice-président de la Fémafoot. Il s’agit de Dramane Danté, ancien arbitre, Boubou Traoré dit Peny Peny, arbitre international Fifa et Fanta Idrissa Koné, arbitre assistante internationale Fifa.

Le sélectionneur national adjoint et l’analyste vidéo des Aigles du Mali, Hedi Taboubi et le coordinateur de l’équipe nationale, Alexandre Coppolani ont également eu des distinctions des mains du 2è vice-président de la Fémafoot, Toubaye Koné.

Le promoteur de MK Promotion-Airness, Malamine Koné, Moussa Sahko et Mme Doucouré Fatoumata Sangaré de la Division communication et institutionnelle et sponsoring d’Orange-Mali, Mahamadou Camara, Directeur général de la chaine TM1, Cheick Oumar Karagnara, Directeur général de Petro Bama ont reçu leurs distinctions des mains du 3è vice-président de la Fédération malienne de football, Modibo Coulibaly.

Dans son intervention, le Premier vice-président de la Fémafoot, Moussa Sylvain Diakité, a rendu un vibrant hommage à Mamoutou Touré dit Bavieux pour tout ce qu’il est en train de faire pour le football malien, africain et mondial. ”Nous avons initié cette nuit du mérite et de reconnaissance afin d’honorer les personnes qui se sont donné avec courage au rayonnement du football malien. Chacun des récipiendaires a son mérite et chacun d’eux a servi avec abnégation le football malien, à un moment donné de la vie. Nous ne pouvons pas qualifier les sacrifices que ces personnes ont faits pour le développement du football malien”, a-t-il précisé.

Cette soirée de la nuit du mérite et de reconnaissance a été agrémentée par la prestation des artistes de renommée, à savoir, Babani Koné et le jeune artiste Seyba Soumano.

Mahamadou Traoré

La liste des récipiendaires :

Anciennes gloires

Siré Diallo, Cheick Fantamady Diarra, Beïdy Sidibé “Baraka”, Amadou Pathé Diallo

Partenaires

Moussa Sacko, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré (Orange-Mali), Mamadou Camara (directeur général de TM1), Malamine Koné (PDG de MK Promotion-Airness) et Cheick Oumar Karagnara (directeur général de Petro Bama).

Aigles du Mali

Aliou Dieng (vainqueur Ligue des champions – Caf), Kamory Doumbia (lauréat du prestigieux trophée UNFP du plus beau but de l’année – Ligue 1 française), El Bilal Touré (vainqueur de la Ligue Europa)

Staff des Aigles du Mali

Hedi Taboubi (sélectionneur adjoint, analyste vidéo), Alexandre Coppolani (coordonnateur)

Arbitres

Dramane Danté (ancien arbitre), Boubou Traoré (arbitre central), Fanta Idrissa Koné (assistante). Le directeur exécutif de la Zone Ouest “A” de la Caf (Ufoa A), Mapathé Gaye, était l’invité d’honneur du président Mamoutou Touré dit “Bavieux”.

Commentaires via Facebook :