Pour services rendus au football malien : Un vibrant hommage rendu à Seydou Traoré dit “Guatigui” à travers une médaille de reconnaissance par la Fémafoot

La Fédération malienne de football vient de rendre un vibrant hommage à l’ancien gardien de but des Aigles du Mali et de l’AS Réal, qui a fait les beaux jours du football malien. Il s’agit de Seydou Traoré plus connu sous le sobriquet de Seydou Guatigui. Il a reçu, vendredi dernier, des mains du président de la Fémafoot, Mamoutou Touré dit Bavieux, une médaille, une attestation de reconnaissance et une enveloppe d’un million de F CFA. Sans oublier un lot d’équipements sportifs.

J’ai rendu une visite de courtoisie, cet après-midi (vendredi 13 août), à Seydou Traoré dit «Guatigui». Cette action s’inscrit dans le cadre de mes visites de courtoisie aux personnalités du football malien. J’ai saisi l’opportunité afin de lui remettre une attestation de reconnaissance, une médaille, un lot d’équipements ainsi qu’un appui en reconnaissance de la gratitude de la famille du football malien”.

Ces propos sont de Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football, après sa visite, vendredi 13 août dernier, chez l’ancienne gloire du football malien, Seydou Traoré affectueusement appelé “Seydou Guatigui”. Cet ancien gardien des buts des Aigles du Mali et de l’AS Réal de Bamako a honoré le football malien avec abnégation.

Ce fut une grande surprise en ce jour vendredi saint dans la famille de Seydou Guatigui à Bozola. Cette visite de courtoisie du président de la Fémafoot restera longtemps gravée dans les mémoires du monde du football.

En se rendant chez Seydou Guatigui, Mamoutou Touré dit Bavieux lui a apporté une médaille, une attestation de reconnaissance, un lot d’équipements sportifs et une enveloppe d’un million de FCFA. Un geste fortement apprécié à sa juste valeur par l’ancien gardien de but, qui s’est dit très honoré.

L’occasion était bonne pour Seydou Traoré pour remercier le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux pour cette bonne initiative. Il a aussi fait des bénédictions pour la bonne marche du football malien dans la cohésion et dans la paix.

