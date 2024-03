Suite à des séries d’échecs des Aigles du Mali en phase finale de la CAN, notamment la désillusion de la CAN «Côte d’Ivoire 2023» (du 13 janvier au 11 février 2024), le ministère de la Jeunesse et des Sports (chargé des l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) a pris l’initiative de la réflexion à travers un symposium national qui s’est ouvert hier mardi au Stade du 26 Mars de Yirimadio (du 5 au 7 mars 2024). Organisée en partenariat avec la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), cette rencontre réunie l’ensemble des acteurs de notre sport-roi chargés de diagnostiquer les obstacles et de baliser les solutions devant enfin permettre à la discipline sportive de combler les longues attentes.

Créer un cadre de discussions et d’échanges entre les différents acteurs impliqués dans le football malien, les observateurs et personnes ressources dans le but de mener des réflexions stratégiques approfondies sur l’état des lieux du football malien ! Tel est l’objectif principal d’un symposium national qui s’est ouvert hier mardi au Stade du 26 Mars de Yirimadio (du 5 au 7 mars 2024). Il s’agit d’identifier les contraintes majeures à l’atteinte des objectifs et de formuler des propositions pertinentes visant à améliorer la performance de la sélection nationale senior de football.

Cette initiative découle du constat que, depuis les années 1960, «le football malien a toujours eu du mal à émerger au plan africain et international». Ainsi, depuis les Jeux africains «Brazza 1965» (Congo), notre sport-roi s’est «toujours heurté à des échecs à répétition et toujours près du but». Et cela malgré des «soutiens politiques intenses». Certes, les Aigles étaient à leur 13e participation à une phase finale de Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) en Côte d’Ivoire (du 13 janvier au 11 février 2024 à Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro), dont 9 consécutives, mais au finish le public sportif a toujours déchanté.

«Force est de constater que la sélection nationale seniors du Mali, malgré le talent des joueurs et la qualité de son jeu, n’arrive toujours pas à se qualifier pour les demi-finales depuis la CAN 2013 organisée en Afrique du Sud… Elle n’arrive pas à atteindre la finale depuis celle perdue face au Congo (Brazzaville) à Yaoundé (Cameroun) en 1972, par une autre génération dorée : Salif Kéita, Cheick Fanta Mady Diallo, Kidian Diallo, Mamadou Keita dit Capi…», a constaté le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé des l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.

C’est pourquoi, en partenariat avec la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), ce département a décidé de mener des «réflexions approfondies» avec l’ensemble des acteurs de la discipline afin de «mieux comprendre les obstacles qui hantent le football malien» et leur trouver «des solutions adéquates et consensuelles». Le ministère de la Jeunesse et des Sports, les anciens ministres des Sports, les Institutions de la République, la Femafoot les dirigeants et acteurs du football, les anciens joueurs et des encadreurs sportifs, Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), les présidents des clubs de 1ère division, les journalistes sportifs, les entraîneurs de football, les associations de supporters, les professeurs de football de l’INJS, les consultants internes et externes spécialistes du football malien, les anciens membres du Comité exécutif de la CAF et de la FIFA sont, entre autres, les participants à ce symposium national dont la modération est assurée par l’ancien ministre Gaoussou Drabo.

Au finish, ce symposium doit permettre de faire un état des lieux du football malien de la mise en place de la sélection nationale à nos jours en analysant le parcours de l’Équipe nationale lors de la CAN 2023, en identifiant les facteurs de succès ou d’échec de la sélection nationale, en examinant les stratégies de développement du football national, en recueillant les avis et les suggestions des acteurs du football malien, en établissant un Plan d’action concret à travers notamment des «objectifs clairs et mesurables» afin de renforcer l’Équipe nationale et le football malien dans son ensemble.

Ce symposium va décider d’un plan de suivi des actions convenues et du maintien de la communication avec les participants afin de continuer à «promouvoir le dialogue et la collaboration» dans le domaine du sport, particulièrement du football. Espérons que les solutions qui seront préconisées par ce forum réussiront enfin à exorciser le mal voire les maux qui hypothèquent la performance du football malien.

